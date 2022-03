Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (09.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX)in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Importverbot der USA für russisches Rohöl habe die Ölpreise am Dienstag deutlich steigen lassen. Am Mittwochmorgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 129,80 US-Dollar gekostet, der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) liege bei 125,65 Dollar.Die Kursgewinne im gestrigen Tagesverlauf seien erheblich gewesen. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hätten die USA ein Importverbot für Rohöl, Erdgas und Energie aus Russland erlassen. Das habe US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus gesagt. Zudem wolle Großbritannien bis Ende 2022 seine russischen Ölimporte auslaufen lassen. Die Entscheidungen hätten die Ölpreise weiter nach oben getrieben.Deutschland und die EU-Staaten würden sich an den Maßnahmen wohl nicht beteiligen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe eingeräumt, dass die EU vor allem mit den Ölimporten aus Russland zwar die "Kriegskasse" des russischen Präsidenten Wladimir Putin fülle. Das Problem sei aber: "Wenn wir das tun und die Lieferketten reißen, dann reden wir nicht über autofreie Sonntage oder so etwas, sondern dann reden wir über schwere Schädigungen des wirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche Schäden", habe Habeck zu den möglichen Folgen eines Embargos gesagt. Er sei auch nicht sicher, ob solch ein Embargo über einen längeren Zeitraum durchzuhalten wäre.OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo habe gewarnt, dass die weltweite Erdölförderung nicht ausreiche, um einen kompletten Ausfall Russlands auszugleichen. Russland gehöre dem erweiterten Verbund OPEC+ an, der seine Produktion seit längerem schrittweise und moderat ausweite. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), habe gesagt, man könne zusätzliche Ölreserven freigeben, falls dies erforderlich werden sollte.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Chevron-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Ausgabe vom 09.03.2022)Mit Material von dpa-AFX