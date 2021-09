Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (15.09.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der Konzern werde die Investitionen in Aktivitäten mit niedriger Treibhausgas-Intensität (Zeitraum 2021-2028) auf >10 (bisher: >3) Mrd. USD (entspreche rund >1,25 Mrd. USD p.a.) erhöhen (zum Vergleich Investitions- und Explorationsbudget für 2021: rund 13 Mrd. USD; 2022-2025: 15 bis 17 (bisher: 14 bis 16) Mrd. USD p.a.). Der Investitionsschwerpunkt liege dabei auf erneuerbare Erdgasproduktion, Kraftstoffe auf Basis von Erneuerbaren Energien, Wasserstoff sowie CO2-Speicherung. Investitionen in erneuerbare Stromerzeugungskapazitäten (Photovoltaik, Windkraft) stünden hingegen nicht im Fokus des Konzerns, weil den Unternehmensangaben zufolge keine Wettbewerbsvorteile (bereits viele Wettbewerber vorhanden) generiert werden könnten.Das Ziel Klimaneutralität bis 2050 habe Chevron weiterhin nicht aufgestellt. Die im März auf dem jährlichen Investorentag präsentierten erfreulichen Cashflow- und Renditeziele bis 2025 seien wiederholt worden. Insgesamt sei zu konstatieren, dass sich Chevron stärker der Treibhausgas-Reduzierung zuwende, aber zum einen teilweise andere Wege als die europäischen Konkurrenten gehe und zum anderen hinter den Zielen der europäischen Wettbewerber zurückbleibe. Chevron verfüge im Branchenvergleich (Öl- und Gassektor) ohnehin durchweg über unterdurchschnittliche ESG-Bewertungen (nur Exxon schlechter). Der Ölpreis habe sich auf Monatssicht moderat erholt (u.a. wegen Produktionsausfällen im Golf von Mexiko infolge von Hurrikan Ida). Die jüngsten Monatsberichte (EIA, OPEC, IEA) zum Ölmarkt seien unterschiedlich ausgefallen.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Chevron-Aktie (Seitwärtsbewegung seit seiner letzten Kommentierung vom 19.08.) weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde bei 99 USD belassen. (Analyse vom 15.09.2021)Börsenplätze Chevron-Aktie: