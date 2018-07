Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (06.07.2018/ac/a/n)



Seit den Verlaufstiefs aus Mitte 2015 hat sich das Papier von Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) wieder merklich erholen können und profitierte von einem steigenden Ölpreis, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei es zuletzt sogar gelungen auf ein Verlaufshoch von 131,08 US-Dollar bis Mitte Mai dieses Jahres anzusteigen, wo das Wertpapier jedoch getoppt habe. Anschließend habe sich eine recht volatile Seitwärtsbewegung zwischen 120,00 US-Dollar und den aktuellen Jahreshochs eingestellt, diese Formation sei auch als symmetrisches Dreieck bekannt.Da solche Dreiecke sehr häufig in Trendrichtung aufgelöst würden, könnten Investoren auf eine baldige Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung rechnen und hierbei von einem entsprechenden Long-Investment profitieren. Daher sollte dieser Wert in den kommenden Tagen unbedingt auf der Watchlist stehen, um nicht den idealen Einstiegspunkt zu verpassen.Gesetz dem Fall, Chevron breche tatsächlich mindestens das über das Niveau von rund 128,00 US-Dollar aus, dürfte sich eine Aufwärtsbewegung zu den nächsten Verlaufshochs von 131,08 US-Dollar erstrecken. Anschließend wäre sogar ein Kursanstieg an die Jahreshochs von 133,88 US-Dollar vorstellbar.