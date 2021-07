Impulse habe die Nachfrage nach Chemikalien aus Deutschland von der Erholung der weltweiten Industriekonjunktur erhalten. Bremswirkungen seien aber von Lieferschwierigkeiten bei Vorprodukten ausgegangen. Die Winterstürme in den USA zum Jahresanfang hätten zeitweise die Nachfrage beeinträchtigt. Rechtunterschiedlich hätten sich die einzelnen Chemiesparten entwickelt. Während das Pharmageschäft sehr positiv verlaufen sei, hätten sich in der Basischemie die Materialengpässe negativ bemerkbar gemacht. Konsumchemikalien seien am stärksten von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen gewesen, allerdings sei es hier Corona-bedingt in Teilbereichen auch zu Nachfrageschüben gekommen.



Die guten Auftaktmonate würden die Branche hoffnungsvoll mit Blick auf das Gesamtjahr 2021 stimmen. Der VCI erwarte eine Steigerung der Produktion um 4,5% und einen Anstieg der Erzeugerpreise um 3,5%. Daraus würde sich ein Umsatzzuwachs um 8,0% auf rund EUR 208 Mrd. für die Branche ergeben. Sorgen würden allerdings die aktuellen Engpässe bei Materialien und Vorprodukten bereiten, von denen mittlerweile die Betriebsabläufe jedes zweiten Branchenunternehmens beeinträchtigt würden.



Das erfreuliche Bild der Gesamtbranche werde eindrucksvoll unterstrichen durch eine Vielzahl positiver Zwischenberichte der börsennotierten Chemieunternehmen. Die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 würden zeigen, dass sich die Mehrzahl der Firmen schneller und deutlicher als ursprünglich erwartet von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt habe. Dabei seien die Corona-Folgen vor allem in Q2 des Vorjahres sichtbar geworden, sodass die berechtigte Hoffnung bestehe, dass die bevorstehende Berichtssaison für das zweite Quartal dieses Jahres den Erholungstrend im Vorjahresvergleich noch eindrücklicher widerspiegeln werde.



Untermauert werde diese Einschätzung dadurch, dass die meisten an der Börse notierten Chemieunternehmen in den ersten Monaten des laufenden Jahres bereits ihre Ausblicke für 2021 angehoben hätten. Nachdem es eine Zeit lang so ausgesehen habe, als ob die Aktienkurse der Firmen der Realität zu weit vorausgeeilt wären und sich daher eine erhöhte Anfälligkeit für Korrekturen aufgebaut hätte, zeige sich nun, dass die Kursanstiege durchaus ihre Berechtigung gehabt hätten. Die teilweise besorgniserregend hohen Bewertungen hätten sich mittlerweile wieder zurückgebildet, wenngleich es noch zu früh scheine, von einer Normalisierung zu reden.



In der Nähe seines Allzeithochs bereite es dem europäischen Branchenindex STOXX 600 Chemicals allerdings Mühe, Kräfte für einen weiteren Anstieg zu mobilisieren. Offenbar seien die dynamische Erholung der Branchenkonjunktur und die günstigen Branchenperspektiven bereits ausreichend in den Kursen eingepreist, und die Anleger seien auf der Suche nach neuen Anregungen für weitere Aktienkäufe. Sollte die in Kürze beginnende Berichtssaison für Q2 keine Impulse liefern, dürfte sich die aktuelle Konsolidierung noch fortsetzen. Gleichwohl würden die Analysten inzwischen das Risiko deutlicherer Korrekturen für gering halten. Daher würden sie ihr Sektor-Rating auf "neutral" anheben. (08.07.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die chemische Industrie ist mit einem Jahresumsatz von gut EUR 186 Mrd. (2020) die drittgrößte Industriebranche in Deutschland, so Thorsten Strauß von der Nord LB.Die 2.000 deutschen Chemieunternehmen würden fast 465.000 Mitarbeiter beschäftigen. Als Vorlieferant für fast alle anderen Branchen sei die Chemie mit der gesamten Wirtschaft eng vernetzt und reagiere entsprechend sensibel auf konjunkturelle Schwankungen. Schwankungen der Preise für Rohöl und andere Rohstoffe würden die Ergebnisse der Chemieunternehmen in sehr unterschiedlicher Weise beeinflussen, der Zusammenhang mit den Aktienkursen sei jedoch weniger eng, als zu vermuten wäre. In der Abgrenzung des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) würden die Sparten Grundchemikalien, Petrochemikalien, Polymere, Fein- und Spezialchemikalien, Wasch- und Körperpflegemittel sowie Pharmazeutika unterschieden.Hoffnungsvoll sei nach Einschätzung des VCI (Verband der Chemischen In-dustrie e.V.) der Auftakt des Jahres 2021 für die Branche verlaufen. Die Produktion der deutschen Chemieunternehmen sei im ersten Quartal um 1,1% gegenüber dem Vorquartal gesteigert worden und habe das Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums um 0,8% (ohne Pharma: -0,2% bzw. +1,0%) übertroffen. Zusammen mit Anhebungen der Erzeugerpreise (+2,2% qoq; +0,3% yoy) habe dies für einen Umsatzanstieg um 3,6% im Vergleich zum Vorquartal und um 1,1% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 51,3 Mrd. gesorgt. Erstmals sei damit sowohl bei der Produktion als auch beim Umsatz das Vor-Krisenniveau wieder übertroffen worden. Die Beschäftigung sei mit 464.400 Mitarbeitern stabil geblieben, die Kapazitätsauslastung habe sich von 85% in Q4 2020 merklich erhöht und mit 86,5% oberhalb des Normalbereichs gelegen.