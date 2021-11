Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Finanzmärkte werden von der Angst vor einer neuen Coronavirus-Variante aus Südafrika belastet, so die Experten von XTB.Dies sei ein großes Risiko für die Ölnachfrage, und man sollte sich über den starken Rückgang der Rohölpreise heute nicht wundern. Diese Situation zeige auch, dass die OPEC+ mit ihrer Erwartung eines Rückgangs der Ölnachfrage um die Jahreswende 2021 und 2022 richtig gelegen haben könnte. Zwar habe das Kartell keinen neuen, gefährlicheren Virusstamm vorhersagen können, doch habe es mit einer Verschärfung der Pandemie während der Wintersaison gerechnet. Infolgedessen werde es immer wahrscheinlicher, dass die OPEC+ auf ihrer Sitzung im nächsten Monat eine Änderung ihrer Politik der Produktionssteigerung beschließen und sich auf ein langsameres Tempo der monatlichen Erhöhungen als die zuvor vereinbarten 400.000 Barrel pro Tag einigen werde.WTI im 4-Stundenchart zeige, dass sich der Rohölpreis seit Anfang November in einem Abwärtstrendkanal bewege. Nach der eher enttäuschenden Bekanntgabe der strategischen Reserven sei der Preis zu Beginn dieser Woche sprunghaft an die obere Grenze des Kanals gestiegen. Diese Kursgewinne seien jedoch bereits wieder aufgezehrt worden, und nun teste WTI die Unterstützungszone nahe der Marke von USD 73,60. Diese Zone werde durch das 50%-Retracement der im August eingeleiteten Aufwärtsbewegung, frühere Preisreaktionen sowie die untere Begrenzung der Handelsspanne markiert. (26.11.2021/ac/a/m)