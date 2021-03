Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) setzt den in der letzten Woche begonnenen Ausverkauf fort, da der US-Dollar weiter an Boden gewinnt, so die Experten von XTB.



Der Preis sei in den letzten vier Sitzungen um fast 7% gefallen und habe heute eine wichtige Unterstützung erreicht. Silber teste die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 26,15 Dollar und die Aufwärtstrendlinie. Eine Tageskerze, die unterhalb dieser Hürde schließe, könnte als Signal für eine kurzfristige Trendumkehr gesehen werden. In einem solchen Szenario könnte die nächste zu beobachtende Unterstützung bei der mittelfristigen Preiszone bei 24,75 Dollar gefunden werden. (02.03.2021/ac/a/m)

