Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (19.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Ballard Power, Plug Power oder PowerCell seien die Unternehmensnamen, die gern mit Brennstoffzellen in Verbindung gebracht würden. Doch in Großbritannien gebe es einen weiteren aufstrebenden Player, der gern in Vergessenheit gerate: Ceres Power. Der Brennstoffzellen-Spezialist sorge indes mit einem weiteren Deal für Furore.Ceres Power und Doosan seien bereits im Juli 2019 eine Kooperation eingegangen. Diese werde nun erweitert. Doosan Fuel Cell erwerbe eine Lizenz von den Briten zur Herstellung von Festoxid-Brennstoffzellen-Stacks. Geplant sei, mit Ceres Power bis 2024 eine Produktionsanlage in Südkorea mit einer Anfangskapazität von 50 Megawatt zu errichten.Den gesamten Gegenwert der umfassenden Vereinbarung beziffere Ceres Power auf 36 Mio. GBP (knapp 40 Mio. Euro) über drei Jahre hinweg. Abhängig von speziellen Indikatoren seien weitere sieben Millionen Pfund im Rahmen des Deals realisierbar.Wer dennoch investiert ist, sollte bei der Ceres Power-Aktie dabei bleiben und auf weiter steigende Kurse setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link