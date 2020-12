Börsenplätze Ceres Power-Aktie:



Kurzprofil Ceres Power Holdings plc:



Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) ist ein Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie und -technik, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellentechnologie in Nordamerika, Asien und Europa befasst. Das Unternehmen bietet SteelCell an, ein perforiertes Stahlblech mit speziellen siebgedruckten Keramikschichten, das Kraftstoff direkt in elektrischen Strom umwandelt. Die Produkte werden auf den Märkten für Gewerbe-, Rechenzentrums-, Automobil- und Wohnimmobilien eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Horsham, Großbritannien. (07.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ceres Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power Holdings plc (ISIN: GB00BG5KQW09, WKN: A2NB49, Ticker-Symbol: CFJA, London-Ticker Symbol: CWR) unter die Lupe.Dass Bosch auch der Brennstoffzelle eine tragende Rolle in einer emissionsfreien Zukunft zubillige, sei bekannt. Schließlich habe sich das Unternehmen rechtzeitig bei den Entwicklern Ceres Power und PowerCell Sweden positioniert. Mit dem britischen Brennstoffzellen-Spezialisten an der Seite wolle Bosch nun im Jahr 2024 eine Serienfertigung starten.Dem Vernehmen nach werde die Partnerschaft mit Ceres Power vertieft. Bis 2024 wolle Bosch einen dreistelligen Millionenbetrag in die Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) investieren. Bosch strebe mit SOFC-Anlagen eine jährliche Fertigungskapazität von rund 200 Megawatt Leistung an, heiße es von Unternehmensseite.Bosch positioniere sich damit als System-Anbieter für stationäre Brennstoffzellen mit eigener Wertschöpfung im Bereich Zelle und Stack, so die Gesellschaft. Die SOFC-Technologie solle unter anderem in Form kleiner dezentraler, vernetzbarer Kraftwerke in Städten, Fabriken, Gewerbe und Handel, Rechenzentren und im Bereich Elektroladeinfrastruktur zum Einsatz kommen, heiße es weiter.Die angestrebte, intensivere Zusammenarbeit zwischen Ceres Power und Bosch treibe die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten an. Zur Stunde lege der Wert zweistellig zu und steige auf ein neues Jahreshoch.Investierte Anleger bleiben trotz der inzwischen hohen Bewertung an Bord, das Momentum stimmt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link