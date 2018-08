Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:

80,41 Euro +1,60% (10.08.2018, 15:37)



Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

79,69 Euro -0,06% (10.08.2018, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 91,52 -0,44% (10.08.2018, 15:53)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (10.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Umer Raffat von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Umer Raffat von Evercore ISI im Hinblick auf die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Ein operativer Hebel und ein hoher Cash flow um Aktienrückkäufe zu finanzieren könnten Celgene Corp. im Zeitraum 2018 bis 2021 ein Übertreffen der EPS-Konsensprognosen ermöglichen, so die Einschätzung der Analysten von Evercore ISI.Im Zeitraum 2022 bis 2025 würden dagegen Umsatz- und Gewinnrisiken in Bezug auf Revlimid drohen, die der Markt noch nicht in angemessenem Umfang berücksichtigt habe.Analyst Umer Raffat senkt das Kursziel für die Celgene-Aktie von 155,00 auf 112,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Celgene-Aktie: