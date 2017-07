Bild: Die positive Performance von einschlägigen Casino-Aktien hat zuletzt das Interesse vieler Anleger geweckt. Bildquelle: Tyler Olson – 20383393 / shutterstock.com

Casino-Aktien sind häufiger unempfindlich gegen Probleme am Finanzmarkt

Aktien von 888 und bet365 gingen in den letzten drei Jahren durch die Decke

Viele Anbieter haben sich schon mit europäischen Lizenzen eingedeckt

Dies sichert ihnen einen ungestörten Betrieb in den Ländern der EU

Gesamte Casino-Branche konnte einen äußerst positiven Trend verzeichnen



Während der Erfolg der Casino-Aktien nun schon näher beleuchtet worden ist, fragt sich indes, wie der Erfolg der gesamten Casino-Branche zu erklären ist. Zunächst einmal sollte man wissen, dass in den Köpfen vieler Gambler das Online-Glücksspiel das klassische Glücksspiel in Spielbanken so gut wie vollständig abgelöst hat. Dies ist durch eine Reihe von Faktoren begünstigt worden:



Das Online-Glücksspiel ist rund um die Uhr verfügbar

Prämien und lukrative Bonus-Aktionen gibt es praktisch nur dort

Multitasking ist unkompliziert möglich

Zum einen ist es so, dass das Online-Glücksspiel weitaus weniger Barrieren aufweist, als dies bei einem Besuch einer Spielbank der Fall ist. Wer im Internet spielen will, muss sich nicht erst zurecht machen, sich ins Auto setzen und den Weg zur Spielbank auf sich nehmen. Er muss keine Parkplatzgebühren zahlen und Kosten für den Eintritt ins Casino auf sich nehmen. Lediglich eine Account-Eröffnung ist für das Zocken im Netz erforderlich und meistens eine kurze Verifizierung des Kontos. Verstärkt wird der Reiz der Online-Anbieter durch die Ausschreibung von lukrativen Prämien und Boni für Neu- wie Bestandskunden. Auch das Multitasking, also das Bespielen mehrerer Tische oder Automaten ist online möglich, offline aber nicht.



Auch Aktien von bekannten Sportwettenanbietern sind oft von Interesse

Noch nicht zur Sprache gekommen ist ein separierter Teil der Aktien von Glücksspielanbietern. Neben Wertpapieren von reinen Casino-Betreibern werden nämlich auch Aktien von Internet-Sportwettenanbietern mit einem additiven Online-Casino dazu gezählt. Auch diese steigen nach unsicheren Zeiten wieder im Wert, wobei die Gründe praktisch ähnlich ausfallen wie im Bereich der Online-Casinos:



Das Angebot bei Online-Sportwetten ist viel größer

Der beste Anbieter kann mit einem simplen Vergleich gefunden werden

Auch hier winken wiederum Bonuszahlungen

Wer online Sportwetten abschließen möchte, findet heutzutage eine derartig reichhaltige Anzahl an Anbietern vor, dass es praktisch unmöglich ist, generalisiert einen spezifischen Anbieter als den besten hervorzuheben. Vielmehr ist es eine Sache der persönlichen Präferenz, ob man sich bei einem Sportwetten-Unternehmen gut aufgehoben fühlt oder nicht. Das Ganze tut dem Erfolg der Aktien der Internet-Sportwettenanbieter jedoch keinen Abbruch, denn auch ihnen gehört nach jetzigem Stand die Zukunft. Die unklare Rechtslage in Deutschland wirkt sich in diesem Kontext jedenfalls auch nur mittelbar aus.



Erfolgreiche Investition in Aktien ist immer auch eine Frage der Strategie



Wer erfolgreich in Aktien investieren möchte - und da bilden die Aktien von Online-Glücksspielanbietern keine Ausnahme - sollte nichtsdestotrotz immer ein paar grundlegende Regeln beachten:



1. Diversität ist besser als Fokussierung

2. Mit der Auswahl des richtigen Online-Brokers kann Geld gespart werden

3. Hohe Renditen werden meistens mit höheren Risiken bezahlt

4. Definition von Anlagezielen ist ein wichtiges Kriterium

5. Wer zu viel setzt, kann auch alles verlieren



Sehr wichtig ist beim erfolgreichen Aktienhandel die Auswahl des richtigen Online-Depots. Man kann natürlich auch ganz klassisch ein Depot bei einer Bank eröffnen, aber aufgrund der zahlreichen Vorteile wie geringerer Gebühren bei der Online-Variante ist diese in der Praxis häufiger vorzugswürdig. Bei den Online-Anbietern gibt es allerdings zum Teil auch krasse Unterschiede, die sich auf die Order-Gebühren und Depot-Führungsgebühren beziehen. Beim Handel selbst gilt es, darauf zu achten, Diversität gegenüber Fokussierung den Vorzug einzuräumen. Dadurch wird die eigene Sicherheit bei Kurseinbrüchen in bestimmten Bereichen erhöht und man geht weniger Risiko ein. Sicherheitsorientierte Anleger greifen am besten zu Aktienfonds oder Einzelaktien und setzen nicht alles auf eine Karte. (10.07.2017/ac/a/m)









