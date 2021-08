Tradegate-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

16,20 EUR +1,34% (03.08.2021, 14:40)



Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

16,205 EUR +0,87% (03.08.2021, 14:50)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (03.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Supermarktkette Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzzahlen für das Q2/2021 (u.a. Bruttoumsatz (Umsatz inkl. MwSt. vor IAS 29): +5,2% y/y auf 19,69 Mrd. Euro; flächen-bereinigt: +3,6% y/y) und die Ergebniskennzahlen für das H1/2021 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +1,9% y/y auf 740 Mio. Euro) hätten überwiegend im Rahmen der Analystenprognose gelegen. Carrefour gebe für 2021 zwar keinen Ausblick, zeige sich aber zuversichtlich die Zielsetzung beim freien Cashflow (Netto) von über 1 (Vj.: +1,06) Mrd. Euro komfortabel zu erreichen. Die Ziele für 2022 (u.a. E-Commerce-Umsatz mit Nahrungsmitteln von 4,2 Mrd. Euro) seien bestätigt worden.Darüber hinaus sei für 2021 überraschend ein neues Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 200 Mio. Euro) aufgelegt worden. Des Weiteren habe CEO Bompard eine Verstärkung der digitalen Transformation angekündigt, was Lusebrink positiv werte, und wolle Details auf dem Digitaltag am 09.11. präsentieren.Die H1-Zahlen würden nach Erachten des Analysten eindrucksvoll zeigen, dass die positive Topline-Entwicklung v.a. in Frankreich (v.a. Hypermärkte) nachhaltig sei und die Kostensenkungsmaßnahmen greifen würden. Lusebrink hebe seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 1,35 (alt: 1,27) Euro; EPS bereinigt: unverändert: 1,44 Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 1,59 (alt: 1,57) Euro) mehrheitlich an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carrefour-Aktie: