Euronext Paris-Aktienkurs Carrefour-Aktie:

17,48 EUR +0,49% (05.03.2018, 12:35)



ISIN Carrefour-Aktie:

FR0000120172



WKN Carrefour-Aktie:

852362



Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CAR



Euronext - Paris Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carrefour-Aktie:

CRERF



Kurzprofil Carrefour S.A.:



Der internationale Einzelhandelskonzern Carrefour S.A. (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) spezialisiert sich vor allem auf die Vermarktung und den Vertrieb von Lebensmitteln und ergänzenden Produkten. Carrefour betreibt Einzelhandelsketten, wie z.B. Champion, Carrefour, 8 à Huit oder Ed. Betreibt werden sowohl sog. Hypermarkets als auch Supermärkte, Abholmärkte sowie Bedarfsartikelläden in Europa, Asien und Südamerika. Aktuell betreut Carrefour über 9.900 Märkte mit unterschiedlichem Sortiment (Lebensmitteln, Waschmittel, Kosmetik, Tierfutter oder Haushaltsgeräte). (05.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Carrefour-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Carrefour-Aktie (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF).Die endgültigen Zahlen zum Q4/2017 hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen. Das erstmals veröffentlichte bereinigte EBIT habe in H2 im Rahmen der Erwartungen gelegen (-15,6% y/y auf 1,39 (Vj.: 1,65) Mrd. Euro), womit der Rückgang in 2017 im Rahmen der Guidance gelegen habe. Beim Nettoergebnis sei jedoch aufgrund von Wertberichtigungen und höheren Restrukturierungsaufwendungen überraschend ein signifikanter Verlust ausgewiesen worden.Der Konzern habe angesichts des nach Ansicht der Analystin ergebnisseitig sehr schwachen Zahlenwerks einen Transformationsplan bekannt gegeben (u.a. Kosteneinsparungen, Ausbau der Digitalisierung, Fokus auf kleinere Formate). Das laufende Geschäftsjahr sehe Carrefour als Übergangsjahr und erwarte daher weitere Belastungen bei der Profitabilität. Cherdron habe ihre Erwartungen gesenkt (u.a. EPS 2018e: 0,60 (alt: 0,89) Euro).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bewertet die Carrefour-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde bei 14,50 Euro belassen. (Analyse vom 05.03.2018)Börsenplätze Carrefour-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carrefour-Aktie:17,53 EUR +1,33% (05.03.2018, 11:17)