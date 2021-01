Börsenplätze Carnival-Aktie:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Carnival glaube an die Zukunft und damit an eine mittelfristige einsetzte Herden-Immunität. So solle im November 2022 das neue Schiff von Carnival Cruise Line, die "Carnival Celebration", ihren Dienst aufnehmen. Mit dem traditionellen Stahlschnitt wolle der Kreuzfahrt-Konzern auf der finnischen Meyer Turku-Werft ein Zeichen setzen, dass die Branche wieder bessere Zeiten erwarte. Die Carnival-Aktie gewinne zeitweise rund fünf Prozent.Die "Carnival Celebration" sei das Schwesterschiff der "Mardi Gras" (5.200 Passagiere), die als erstes Flottenmitglied mit einem umweltschonenden Flüssiggas-Antrieb (LNG) ausgestattet worden sei. Die "Carnival Celebration" solle im Herbst 2022 von Miami aus in See stechen, als Teil der einjährigen Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag von Carnival Cruise Line. Auch die Achterbahn "Bolt" solle dann bei den Gästen der "Celebration" für Adrenalinschübe sorgen.Zum Einsatz komme der zweite Luxus-Dampfer der neuen Excel-Klasse mit einer Kapazität von mehr als 6.000 Passagieren nach der Überführung zunächst für Fahrten ab/bis Miami, wo Carnival ein eigens für die Reederei gebautes neues Terminal F exklusiv nutzen werde.Anleger, die der Empfehlung des AKTIONÄR (Ausgabe 47/20) gefolgt sind, liegen im Plus, sollten bei der Carnival-Aktie dabei bleiben und unbedingt einen Stopp-Kurs bei 11,50 Euro platzieren, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link