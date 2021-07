Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (13.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreuzfahrt-Anbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Symbol: CCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nachrichten um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus würden die Reisebranche verunsichern. Auch Kreuzfahrten-Anbieter Carnival Corporation bleibe davon nicht verschont. Meldungen über vereinzelte Covid-19-Fälle an Bord eines Schiffes hätten die Aktie in den vergangenen fünf Wochen von gut 31 Dollar auf knapp 24 gedrückt. Doch das Unternehmen warte nun mit einer Hoffnungsmeldung auf.AIDA Cruises, eine der großen Marken des britisch-US-amerikanischen Kreuzfahrt-Unternehmen der Welt, baue sein Angebot für Reisen ab norddeutsche Häfen aus. "Aufgrund der großen Nachfrage" werde ab 15. August 2021 ein weiteres Schiff der Sphinx-Klasse ab Kiel zu viertägigen Kurzreisen nach Gdynia (bei Danzig) aufbrechen - "gefolgt von einer dreitägigen Kreuzfahrt nach Göteborg", teile AIDA Cruises mit. Beide Reisen würden im Wechsel angeboten.Alle neuen Urlaubsangebote seien ab sofort buchbar, betone die Carnival-Tochter. Es stünden verschiedenste Reisetermine bis einschließlich 14. Oktober 2021 zur Auswahl. Der Name des Schiffes werde in Kürze bekannt gegeben.AIDA Cruises habe bereits im Mai 2021 die Kreuzfahrtsaison an der Kieler Förde eröffnet und biete aktuell mit "AIDAprima" noch bis zum 23. Oktober 2021 immer samstags siebentägige Reisen auf der Ostsee an. Angesteuert würden zum Beispiel Göteborg, Visby auf der Insel Gotland, sowie Stockholm.Charttechnisch bedenklich stimme, dass die Carnival-Aktie unter die charttechnische Unterstützungszone bei 24 Dollar gefallen sei. Positiv: Die 200-Tage-Linie (aktuell bei 22,99 Dollar) habe gehalten.Die jüngste Entwicklung der Pandemie erinnere die Anleger daran, dass die Krise noch nicht überstanden sei. "Am Horizont der Reisebranche ziehen erneut dunkle Wolken auf", habe Analystin Susannah Streeter vom Fondsanbieter Hargreaves Lansdown vor einigen Tagen orakelt. Nach und nach würden die europäischen Länder wieder strengere Quarantäneregeln einführen, habe die Expertin fortgeführt. In Deutschland werde der Ruf nach generell strengeren Corona-Kontrollen für Urlaubsrückkehrer lauter.Noch bestehe Hoffnung, dass die Ausbreitung der Delta-Variante im Zaum bleibe und eine weitere Corona-Welle auch die Geschäfte der Kreuzfahrten-Anbieter belaste. Dank Impffortschritten und einer anvisierten Vollauslastung der Carnival-Schiffe ab kommenden Frühjahr bleibt "Der Aktionär" aber längerfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Engagierte Anleger setzen sich bei knapp 20 Dollar (bzw. etwa 16,50 Euro) eine Stopp-Loss-Marke, so Martin Mrowka. (Analyse vom 13.07.2021)