Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (02.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Nach dem Lichtblick vom Freitag nun wieder Tristesse: Carnival und Norwegian hätten jetzt ihre für Dezember geplanten Kreuzfahrten gecancelt. Auch die November-Touren seien bereits eliminiert worden. Vor dem Wochenende habe die Gesundheitsbehörde CDC bekannt gegeben, ihre strikte "No Sail Order" zu lockern und stattdessen ein umfassendes Regelwerk für eine schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs präsentiert. Und dieser Maßnahmenkatalog bereite dem Sektor offenbar größeres Kopfzerbrechen.Bevor die Kreuzfahrt-Unternehmen wieder von Nordamerika aus in See stechen könnten, müssten sie eine Reihe von simulierten Reisen durchführen. Die Fahrten ohne Einnahmen würden von der CDC geprüft, um sicherzustellen, dass die richtigen Protokolle eingeführt worden seien und funktionieren würden. Das Problem: Das ganze Prozedere koste viel Zeit und Vorbereitung: Wenn eine Kreuzfahrtreederei hoffe, mit einem bestimmten Schiff tatsächlich eine echte (umsatzträchtige) Kreuzfahrt durchführen zu können, müsse sie der CDC mindestens 30 Tage im Voraus Bescheid geben, damit die Agentur eine "simulierte Fahrt" planen könne.Die Kursgewinne der Carnival-Aktie vom Freitag seien fast schon wieder aufgezehrt. Die Umsetzung der neuen Kreuzfahrt-Regel sei offenbar aufwändiger als zunächst gedacht. Die Aktie des weltgrößten Anbieters von Kreuzfahrten tauge nach wie nicht als solides Investment - allenfalls erfahrene Trader könnten auf kurzfristige Entwicklungen bzw. einen Corona-Impfstoff-Durchbruch spekulieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2020)Börsenplätze Carnival-Aktie: