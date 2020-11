XETRA-Aktienkurs Carnival-Aktie:

9,58 EUR +1,50% (30.10.2020, 17:35)



LSE-Aktienkurs Carnival-Aktie:

8,486 GBP +1,24% (30.10.2020, 17:35)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie Deutschland:

POH1



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (01.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit größten Kreuzfahrtanbieters Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1) unter die Lupe.Gute Nachricht für die arg gebeutelten US-Kreuzfahrtanbieter: Die US-Gesundheitsbehörde CDC habe die viel zitierte No-Sail-Anordnung, die am 31. Oktober auslaufe, nicht noch einmal verlängert, wie CNBC berichte. Die Aufhebung der Anordnung sei positiv und komme zudem etwas überraschend. Dadurch könnte zumindest wieder etwas Geld in die klammen Kassen des weltgrößten Kreuzfahrtanbieters kommen. Auf der Kaufliste des "Aktionärs" stehe die Carnival-Aktie aber weiterhin nicht - dafür sei die weltweite Corona-Lage zu verheerend. Dennoch könnten erfahrene Trader immer wieder mal auf kurzfristige (Impfstoff-)Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:10,22 EUR +5,49% (30.10.2020, 22:26)