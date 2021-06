Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (18.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Carnival mache den nächsten Schritt. So wolle der US-Kreuzfahrt-Anbieter im Herbst von Los Angeles, San Francisco und Fort Lauderdale (Florida) aus wieder in See stechen. Im Mai habe das Unternehmen angekündigt, dass man mit US-Kreuzfahrten im Juli starten werde. Doch es gebe auch ein aktuelles Problem.So habe Carnival vor drei Monaten einen unbefugten Zugriff auf seine Computersysteme festgestellt, insbesondere auf Daten von Gästen und Besatzung, wie Bloomberg berichtet habe.Der Kreuzfahrtveranstalter habe auf Nachfrage gesagt, dass man das Eindringen am 19. März bemerkt habe, wobei unbefugte Dritte Zugriff auf persönliche Daten von Kunden, Mitarbeitern und Besatzung für die Linien Carnival, Holland America und Princess sowie den medizinischen Betrieb des Unternehmens gehabt hätten. Bloomberg habe berichtet, dass Carnival die Aufsichtsbehörden informiert und eine Cybersicherheitsfirma mit der Untersuchung beauftragt habe. "Es gibt Anzeichen, die auf eine geringe Wahrscheinlichkeit hinweisen, dass die Daten missbraucht wurden", habe der Konzern erklärt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carnival-Aktie: