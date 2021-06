Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Carnival-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carnival-Aktie:

19,88 EUR -1,58% (24.06.2021, 19:51)



London Stock Exchange-Aktienkurs Carnival-Aktie:

1.695,40 GBp -1,37% (24.06.2021, 17:36)



ISIN Carnival-Aktie:

GB0031215220



WKN Carnival-Aktie:

120071



Ticker-Symbol Carnival-Aktie:

POH1



London Stock Exchange-Symbol Carnival-Aktie:

CCL



NASDAQ OTC-Symbol Carnival-Aktie:

CUKPF



Kurzprofil Carnival Corp. & plc:



Carnival Corp. & plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK). (24.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carnival-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens Carnival plc (ISIN: GB0031215220, WKN: 120071, Ticker-Symbol: POH1, London Stock Exchange-Symbol: CCL, NASDAQ OTC-Symbol: CUKPF) unter die Lupe.Carnival leide weiterhin unter den Folgen der Corona-Pandemie. Der weltweit größte Kreuzfahrt-Anbieter habe für das zweite Quartal (bis 31. Mai) einen höheren Nettoverlust gemeldet als befürchtet. Auch wenn die Kennziffern für Buchungsvolumen und Cash-Bestand durchaus positiv ausgefallen seien, müsse die Aktie einen Abschlag hinnehmen.Konkret habe Carnival einen Nettoverlust von 2,03 Milliarden Dollar ausgewiesen. Analysten hätten im Schnitt hatten mit rund 100 Millionen weniger, und zwar mit 1,93 Milliarden Dollar, gerechnet.Überdies teile das US-Unternehmen mit, dass die Cash-Burn-Rate im ersten Halbjahr 2021 besser ausgefallen sei als zuvor prognostiziert. Grund seien Schiffsverkäufe und Änderungen beim Betriebskapital. Am Ende des zweiten Quartals habe Carnival noch 9,3 Milliarden Dollar auf der hohen Kante gehabt - aus Unternehmenssicht genug, um die Zeit bis zum großen Comeback 2022 zu überstehen."Wir arbeiten aggressiv an unserem Weg, unsere gesamte Flotte bis zum nächsten Frühjahr wieder in Betrieb zu nehmen. Bisher haben wir bekanntgegeben, dass 42 Schiffe bis zum Ende dieses Geschäftsjahres wieder in den Dienst der Gäste gestellt werden sollen", habe Präsident und CEO Arnold Donald kommentiert. Zur Einordnung: Die 42 Schiffe von acht der neun Marken des Unternehmens, die entweder den Betrieb bereits wieder aufgenommen hätten oder bis zum 30. November 2021 wieder in See stechen würden, würden mehr als 50 Prozent der Kapazität von Carnival repräsentieren.Die Carnival-Aktie verliere am Donnerstag mehr als zwei Prozent und notiere mit 23,78 Dollar knapp unter der 50-Tage-Linie, die bei 24,15 Dollar aktuell liege.Klar, die Corona-bedingten Einschränkungen hätten das Quartalsergebnis in Mitleidenschaft gezogen. Und es werde auch noch bis kommenden Frühling dauern, bis die komplette Flotte von Carnival wieder unterwegs sein werde. Positiv sei in jedem Fall der durchaus solide Cash-Bestand und auch das starke Buchungsaufkommen. Kurzum: Ein Neueinstieg sei derzeit nicht angesagt, da auch das Chartbild zu wünschen übrig lasse.Investierte Anleger bleiben weiter an Bord und haben das große Comeback-Jahr 2022 im Blick, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Carnival-Aktie. (Analyse vom 24.06.2021)