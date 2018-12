Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) einen Umsatz von 1.189,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (13.12.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Wieder nach oben gedreht - AktienanalyseDer Handelskonflikt mit China und damit verbundene Konjunktursorgen haben Spuren an den Märkten hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nur wenige Aktien hätten sich gegen den allgemeinen Trend stemmen können. Eine davon: Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF). Das Papier des Medizintechnik-Konzerns aus Jena habe auf Wochensicht mehr als sieben Prozent zugelegt. Für den entscheidenden Schub hätten die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 gesorgt. Demnach habe das Unternehmen seinen Umsatz um 7,6 Prozent auf 1,28 Mrd. Euro erhöhen können. Damit sei die im Sommer erhöhte Jahresprognose erreicht worden - trotz negativer Währungseffekte. Auch die Ergebnisentwicklung gebe keinerlei Anlass zur Kritik: Vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe Carl Zeiss Meditec 197,1 Mio. Euro verdient - neun Prozent mehr als im Vorjahr. Die EBIT-Marge, also das operative Ergebnis in Relation zum Umsatz, habe sich daher von 15,2 auf 15,4 Prozent verbessert. Analysten hätten einen geringeren Anstieg erwartet.Wachstumstreiber sei der Bereich Mikrochirurgie gewesen, in dem das Unternehmen unter anderem Operationsmikroskope herstelle. Hier seien die Erlöse um zwölf Prozent auf 347,6 Mio. Euro geklettert. Der Umsatz der Sparte Augenheilkunde sei um sechs Prozent auf 933,3 Mio. Euro gestiegen. Regional habe einmal mehr die Region Asien-Pazifik hervorgestochen. Während der Umsatz in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich stagniert habe, seien die Einnahmen in China & Co. um 10,7 Prozent geklettert. Positiv habe Vorstandschef Ludwin Monz aber vor allem den Umsatzanstieg auf dem amerikanischen Markt gewertet. "Das Plus von 7,5 Prozent freut uns, nachdem wir dort lange nur ein geringes Wachstum hatten." Für das neue Geschäftsjahr gebe sich das Unternehmen ebenfalls zuversichtlich: Der Umsatz solle weiter wachsen - und zwar mindestens auf dem Niveau der zugrunde liegenden Märkte. Die EBIT-Marge solle erneut zwischen 14 Prozent und 16 Prozent liegen.Aber nicht nur deshalb habe die Carl Zeiss Meditec-Aktie weit oben auf den Kauflisten der Anleger gestanden. Der Konzern hat zudem den Aufstieg in den MDAX geschafft - das könnte die Notiz kurzfristig weiter beflügeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2018)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:71,70 EUR +0,91% (13.12.2018, 17:35)