Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (28.08.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst von der LBBW:Volker Stoll, CEFA und Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Carl Zeiss Meditec könne mit +17% beim Q3-Bericht die organische Umsatzexpansion auf hohem Niveau halten. Das adjustierte EBIT sei mit 46,7 Mio. EUR knapp im Rahmen der Markterwartungen gewesen. Die EBIT-Marge sei durch Wechselkurseffekte gebremst worden. Ferner sei festzustellen, dass die Margenexpansion von den ophthalmologischen Systemen getragen worden sei. Hingegen sinke die Marge bei den Mikroskopen deutlich. Damit werde der Margenmix prinzipiell günstiger, weil der Ophthalmologiemarkt noch erhebliches Wachstumspotenzial berge.Insgesamt sei der Net Promoter Score von Carl Zeiss Meditec deutlich gestiegen. Der Analyst habe den Eindruck, dass einerseits die hochwertige Produktpipeline und anderseits der verbesserte Service hierzu beigetragen hätten. Aus aktueller Sicht dürfte die Produktpipeline auch mittelfristig attraktiv bleiben. Informationen über anstehende potenzielle Akquisition gebe es weiterhin nicht in der von dem Analysten gewünschten Granularität. Allerdings könnte hier im Rahmen der Aufstockung der Managementkapazität durch Jan Willem de Cler durchaus eine neue Perspektive erwachsen. Je nach Kaufpreis und Profitabilität könnte das EPS im Rahmen einer Akquisition um 8 bis 10% steigen.Vor allem die Absatzregion Asien als auch Amerika habe in Q3 positiv überrascht. Das überraschend hohe Umsatzwachstum in Q3 basiere auf einer Wachstumsbeschleunigung in Asien und Amerika (H1 9,2%, 8,1%, Q3 20,6% bzw. 18,9%). Der Analyst hebe seine EPS-Schätzungen für 2019 leicht von 1,68 EUR auf 1,69 EUR an. Basierend auf einem DCF-Modell hebe er wegen der anhaltend und unerwartet hohen organischen Wachstumsraten das Kursziel von 60,00 auf 81,00 EUR an. Er habe dabei auch höhere längerfristige Wachstumsraten als bisher unterstellt. Zudem erscheine eine weitere Margenexpansion realistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: