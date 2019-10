Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (24.10.2019/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).Auch nach der Nachjustierung der vorläufigen KPI`s bleibe es dabei: Der "obere Rand" des Guidancekorridors habe übertroffen werden können. Das traditionell starke Schlussquartal beim Optikkonzern aus Jena habe also, so die Aktienexperten, eine außergewöhnliche Performance mit Rekordwerten gezeigt. Daran würden auch die nun gegenüber der ursprünglichen Indikation in der Adhoc vom 02.10.19 ca. EUR 6 Mio. höheren Aufwandsbuchungen; nichts ändern. Nach Auffassung der Aktienexperten seien die neuen Zahlen im Wesentlichen durch die etwas früher eingesetzte F&E-Initiative entstanden. Umsatzexpansion und Gewinnentwicklung seien also nicht in Gefahr. D.h. auch, dass der Druck auf die EBIT-Marge früher enden werde; zumal das operative Geschäft dem Vernehmen nach anhaltend dynamisch sei.Die Bewertung der Peers steige unterdessen. Der Aktienkurs habe mit rund -10% "verschreckt reagiert"; Zuviel, wie die Analysten meinen würden. Die 12M/18-19 -Einnahmen seien auf EUR 1.459 Mio. (nom. +13,9% in CC: +11,9%) gestiegen. Die Produktverkäufe seien insbesondere in den großen Kundenregionen Asien und USA, sehr erfreulich gelaufen. Damit werde auch die optimistische EQUI.TS-Schätzung anzupassen sein.In ihrer jüngsten Studie empfehlen Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, die Anteilsscheine zu halten. Sie würden das unveränderte Anlagevotum mit dem nicht mehr so attraktiven Chance-/Risiko-Verhältnis begründen. Darauf weise die Peerbewertung hin, so die Fachanalysten. Hinzu käme die anstehende F&E-Initiative des Optikkonzerns, der die EBIT-Marge über einige Quartale hinweg unter Druck bringen dürfte. Andererseits sei diese Entwicklungsinitiative auch nötig, um den Impulsgeber Nr. 1 im Geschäftsmodell, die Produktinnovationen, nicht zu schwächen. (Analyse vom 24.10.2019)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:95,90 EUR +3,62% (24.10.2019, 16:01)