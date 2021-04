Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

145,45 EUR -0,75% (20.04.2021, 12:08)



Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

145,60 EUR -0,38% (20.04.2021, 12:14)



ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

DE0005313704



WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie:

531370



Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

AFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie:

CZMWF



Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten sowie innovative Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie. Das Produktangebot des Unternehmens in der Medizintechnik wird durch Zukunftstechnologien wie der intraoperativen Strahlentherapie ergänzt.



Mit zehn Standorten ist das Unternehmen weltweit vertreten, mehr als die Hälfte der knapp 3.000 Mitarbeiter arbeitet im Ausland. (20.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF).In ihrer jetzt vorgelegten Studie schreiben die EQUI.TS-Analysten, dass das Q2/21 eine beeindruckende Performance abgeliefert hätte, die eindeutig über der Markterwartung gelegen habe. Nach den Erlösrückgängen im Startquartal 2020-21 hätte das Q2/20-21 mit einem Umsatzanstieg von 15,4% auf EUR 398,5 Mio. - nach vorläufigen Daten (finale Zahlen am 10.05.21) - kräftig wachsen können. Asiatische und amerikanische Kunden hätten offensichtlich sehr lebhaft geordert und der Produktmix sei spürbar höherpreisig gewesen. Nicht zu vernachlässigen seien die Corona-bedingte Vertriebsminderausgaben, die mitgeholfen hätten die EBIT-Marge kräftig auszuweiten.Der Zyklusboden sei bereits seit Jahresmitte 2020 durchschritten worden. Die Erholung der Topline gewinne nach Überzeugung der Aktienexperten sowohl an Breite als auch an Fahrt.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis verbessere sich somit. Die Peerbewertung werde allerdings wieder teurer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: