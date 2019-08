Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

ISIN Carl Zeiss Meditec-Aktie: DE0005313704

WKN Carl Zeiss Meditec-Aktie: 531370

Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie: AFX

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Carl Zeiss Meditec-Aktie: CZMWF

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX und im SDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 3.050 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) einen Umsatz von 1.280,9 Mio. Euro.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in den USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 41 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 59 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (15.08.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec: Allein seit Januar um mehr als 47 Prozent rauf - AktienanalyseSeine vorläufigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal hatte Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) bereits Mitte Juli veröffentlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vergangene Woche habe es die endgültigen Daten gegeben. Die Ergebnisse an sich hätten keine großen Überraschungen geboten, wohl aber der Ausblick. Denn der Medizintechnikkonzern erwarte für das laufende Geschäftsjahr nun einen Umsatz am oberen Rand oder leicht oberhalb der Bandbreite von 1,35 bis 1,42 Mrd. Euro. Vor einem Monat habe es noch geheißen, ein Erreichen des oberen Endes sei möglich.Anleger hätten begeistert reagiert: Die Aktie sei zeitweise auf 104,30 Euro und damit den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte gestiegen. Glaube man den Analysten, habe der MDAX-Wert seinen Zenit damit deutlich überschritten. Selbst das optimistischste Kursziel liege mit 98 Euro derzeit rund 3 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Als Knackpunkt gelte vor allem die hohe Bewertung. Angesichts der seit Jahresbeginn stark gestiegenen Kurse (plus 47,6 Prozent) werde die Aktie inzwischen mit dem 54-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt - das wenig konjunkturabhängige Geschäftsmodell und die Wachstumsaussichten seien damit wohl großzügig eingepreist. Zudem habe Carl Zeiss Meditec durchklingen lassen, dass 2019/20 wegen Investitionen in die Forschung und Entwicklung keine nachhaltige Steigerung der EBIT-Marge mehr zu erwarten sei.Anleger, die daher jetzt noch in Carl Zeiss Meditec einsteigen wollen, sollten daher lieber auf Produkte zurückgreifen, die auch einen Rücksetzer unbeschadet überstehen können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie:Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:97,90 EUR -2,88% (15.08.2019, 17:35)