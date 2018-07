Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Mit rund 2.900 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) einen Umsatz von 1.088 Millionen EUR.



Hauptsitz des Unternehmens ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application and Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das Carl Zeiss Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (05.07.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktie: Kaufsignal voraus - ChartanalyseIn den Jahren 2001 bis Ende 2015 verharrte die Aktie des in Jena ansässigen Optikunternehmens Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) in einer groben Seitwärtsphase zwischen 4,30 und 27,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst zu Beginn des vorletzten Jahres habe sich das Papier wieder merklich über den Widerstand von rund 27,00 Euro hinweggesetzt und damit ein regelkonformes Kaufsignal aufgestellt. Die Folge seien Kursgewinne bis auf ein Niveau von 62,45 im letzten Monat gewesen. Zu Beginn dieser Handelswoche seien die Kursnotierungen ausgelöst durch eine Prognoseanhebung des Unternehmens regelrecht in die Höhe geschossen, wodurch die jüngste Konsolidierungsbewegung eindrucksvoll und dynamisch habe beendet werden können.Die deutlichen Zugewinne aus der ersten Wochenhälfte dürften nun zu einem baldigen Test der Jahreshochs führen, bei entsprechender Kaufstärke könnte sogar das Jahreshoch überwunden werden und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Damit würde die Aktie auf einen neuen Rekordstand klettern.Obwohl sich die Aktie von Carl Zeiss Meditec in dieser Woche um über 6,9 Prozent verteuert habe, könne ein Kaufsignal erst oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 62,45 Euro abgeleitet werden. Dann könnte es rasch bis in den Bereich von zunächst 65,00 Euro weiter rauf gehen, rechnerisch bestünde Aufwärtspotenzial sogar bis an 67,20 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Carl Zeiss Meditec-Aktie: