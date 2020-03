"Jetzt ist es soweit! Einige Unternehmen sind schrecklich günstig, sie sind sehr günstig, sie werden quasi verschenkt", habe Icahn gegenüber dem Nachrichtensender CNBC gesagt.



Weiter habe Icahn gesagt: "Diese Unternehmen sind tolle Unternehmen. Occidental (ISIN US6745991058/ WKN 851921), Hewlett-Packard (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD) es gibt Unternehmen, die gekauft werden sollten. Auf der anderen Seite gibt es viele überteuerte Unternehmen mit sehr hohen Bewertungen und Bergen von Schulden, diese sollten verkauft werden "



Am Dienstag sei bekannt geworden, dass Icahn über zehn Prozent an Occidental Petroleum erworben habe, dessen Papiere sich im Zuge der Ölkrise um rund 70 Prozent verbilligt hätten.



"Der Aktionär" meint: Privatanleger sollten sich ein Beispiel an Icahn nehmen und jetzt schon Ausschau nach stark verprügelten Qualitätswerten halten sollten. (20.03.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carl Icahn gehört zweifelsfrei zu den erfolgreichsten Investoren unserer Zeit, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Geschätzt von den Investoren, gefürchtet von den Unternehmen. Denn Icahns Beteiligungen seien nur selten passiver Natur. Als aktivistischer Investor kaufe ausreichend Unternehmensanteile auf, um den Wert seiner Beteiligung aktiv mit zu gestalten. Icahn habe beispielsweise an der Aufspaltung von eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) und PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) entscheidend mitgewirkt. Nicht zuletzt auch deswegen habe ihn die Börse mit dem wenig schmeichelhaften Titel Corporate Raider, zu Deutsch Unternehmensjäger, getauft. Nun habe sich Icahn zu aktuellen Ereignissen an der Börse geäußert.