Kurzprofil Cardiol Therapeutics Inc.:



Cardiol Therapeutics (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol Deutschland: CT9, Nasdaq OTC-Symbol: CRTPF) mit Sitz in Oakville (Ontario - Kanada) ist ein Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Cannabidiol-Therapien für entzündliche Herzerkrankungen konzentriert.



Das Unternehmensportfolio besteht aus drei Therapien in der Entwicklung und einem Produkt mit kommerzieller Zulassung, Cortalex™, das Ende 2020 auf den Markt kommt und jetzt in ganz Kanada exklusiv über das Online-Portal Medical Cannabis by Shoppers, Teil der größten Einzelhandelsapothekenkette in Kanada, erhältlich ist. Das einzigartige Angebot von Cortalex adressiert den wachsenden Markt für hochkonzentrierte CBD-Formulierungen, die kein THC enthalten. Cortalex, dass im Wesentlichen THC-frei ist (<10ppm), ist für pädiatrische und ältere Patienten formuliert, sowie für alle Personen, die keiner potenziellen Intoxikation durch THC ausgesetzt sein wollen.



Cardiol hat vor kurzem einen Antrag auf ein Uplisting an der NASDAQ gestellt und hat vor kurzem Erlöse von über 10 Mio. USD aus der Ausübung von Optionsscheinen und Aktienoptionen erhalten.



Das Unternehmen verfügt über 42,9 Mio. Aktien, die zu 18% vom Management und Mitarbeitern gehalten werden, sowie über ausreichende Barmittel, um die Forschungs- und klinischen Entwicklungsprogramme zu unterstützen. (05.07.2021/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cardiol Therapeutics-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg, Analyst der GBC AG, rät die Aktie von Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006, WKN: A2PA9E, Ticker-Symbol Deutschland: CT9, Nasdaq OTC-Symbol: CRTPF) zu kaufen.Cardiol Therapeutics (Cardiol) sei ein Biotechnologie-Unternehmen, dass sich auf die Entwicklung innovativer entzündungshemmender Therapien zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen konzentriere. Das Unternehmensportfolio bestehe aus drei Therapien, die sich in der Entwicklung befinden würden und von CardiolRx™ und Cortalex™ unterstützt würden. Cortalex™ sei Ende 2020 auf den Markt gekommen und sei in ganz Kanada exklusiv über das Online-Portal Medical Cannabis by Shoppers erhältlich.Das Unternehmen habe derzeit ein klinisches Phase-II/III-Programm bei der FDA laufen, um die kardioprotektiven Eigenschaften von Cannabidiol für COVID-19-Patienten mit einer Vorgeschichte von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) zu untersuchen. Das Unternehmen plane, in Kürze (geplant 3. Quartal 2021) die IND-Einreichung für die Phase-II-Studie für sein klinisches Entwicklungsprogramm für akute Myokarditis zu beantragen. Das Unternehmen entwickle auch eine subkutane Cannabidiol-Formulierung für diastolische Herzinsuffizienz.Im Jahr 2017 habe die Gesellschaft mit der Entwicklung von CardiolRx begonnen, einem pharmazeutischen Produkt, das bei der Behandlung einer Reihe von Erkrankungen im Zusammenhang mit Herzentzündungen eingesetzt werden könne. Derzeit entwickle das Unternehmen drei verschiedene Behandlungen: CardiolRx COVID-19, CardiolRx Akute Myokarditis und CardiolRx Diastolische Herzinsuffizienz. CardiolRx sei eine pharmazeutische Formulierung von Cannabidiol (CBD) in hoher Konzentration (100mg/mL) und hoher Reinheit (der THC-Gehalt betrage weniger als 10 ppm), die unter cGMP-Richtlinien hergestellt werde.Die exklusive Behandlungsentwicklung von Cardiol Therapeutics auf Basis von Cannabidiol basiere auf jahrelanger historischer Forschung zu den spezifischen Eigenschaften dieses Moleküls, die den möglichen Nutzen von Cannabidiol bei kardiovaskulären Erkrankungen unterstreiche. Die wissenschaftliche Gemeinschaft arbeite immer noch daran, den gesamten Lebenszyklus von CBD im menschlichen Körper und seine Interaktion mit den verschiedenen Komponenten zu verstehen. Die bestätigten Eigenschaften, basierend auf der verfügbaren Forschung, seien beträchtlich. Betrachte man seine entzündungshemmenden Eigenschaften, so sei CBD an der Regulierung mehrerer Signalwege beteiligt, schütze Kardiomyozyten vor Entzündungen und oxidativem Stress, reguliere die Ca2+/K+ Aufnahme, verringere die Immunproliferation und fördere das zelluläre Überleben.CBD trage auch zum Schutz der Mitochondrien bei und reguliere deren Biogenese, wodurch die zelluläre Energieversorgung verbessert werde. In den Gefäßen bewirke CBD eine Vasodilatation, senke den Blutdruck und schützt das Herz.Das Unternehmen habe die einmalige Chance, die gut dokumentierten und diskutierten Vorteile von Cannabidiol für drei verschiedene Märkte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu nutzen, die alle dringend eine wirksame Behandlung benötigen würden. Cardiol fokusiere sich in seiner Forschung auf die Behandlung von Corona-Patienten mit bekannten Herz-Kreislauf- Erkrankungen, akute Myokarditis (Entzündung des Herzmuskels) sowie diastolischen Herzinsuffizienz (Funktionsstörung in der Entspannungsphase des Herzens).Um eine Weiterentwicklung sicherzustellen habe die Cardiol Therapeutics in den letzten 18 Monaten in mehreren Kapitalerhöhungen mehr als 50 Mio. CAD eingeworben. Mehr als 57% der augenommenen Gelder seien für die Forschung und Entwicklung bestimmt. Der F&E-Fokus für die nächsten 24 Monate sollte die klinischen Studien der Phase II/III für akute Myokarditis und die Entwicklung, präklinische Studien und eine klinische Studie der Phase I für die firmeneigene subkutane Formulierung umfassen, die für die Behandlung der diastolischen Herzinsuffizienz auf dem Massenmarkt eingesetzt werden würde. Vor diesem Hintergrund halten der Analyst die derzeitige Finanzlage des Unternehmens für äußerst positiv. Cardiol Therapeutics verfüge über einen bedeutenden Barmittelbestand und eine klare Ausgabenplanung, die es ermögliche, die laufenden Programme voranzutreiben und eine gesunde Pipeline an ergänzenden Produkten zu erhalten.Der Analyst schätze, dass die Umsätze des Unternehmens, basierend auf einer vollständigen Entwicklung, ohne Berücksichtigung eines Geschäftsmodells mit Lizenzgebühren, im Zeitraum 2021e bis 2030e über 2,98 Mrd. CAD erreichen könnten, mit einer durchschnittlichen Marge von 85%. Die Grundlage dieses Szenarios sei die FDA-Zulassung aller Behandlungen innerhalb des von Haugg erwarteten Zeitrahmens. Der Analyst betrachte seine Schätzungen in Bezug auf dieses Szenario als sehr konservativ. Des Weitern halte er das Unternehmen für ein frühes Übernahmeziel im Falle positive Ergebnisse ihrer COVID-19 Phase II/III-Studien.Die Forschung habe gezeigt, dass entzündliche Herzkrankheiten positiv auf eine Cannabidiol-Behandlung ansprechen würden, nun liege es an Cardiol Therapeutics, dies zu beweisen. Die GBC-Bewertung des Unternehmens basiere auf dem DCF-Modell des Analysten, auf das er einen Abschlag in Abhängigkeit von der Erfolgswahrscheinlichkeit für jede Behandlung anwende. Jede einzelne Erfolgsrate basiere auf dem führenden Merkmal jeder Behandlung. Basierend auf dem gewichteten Durchschnitt der zukünftigen Einnahmen für jedes Medikament habe der Analyst seine DCF-Modell-Schätzung von 49,01 CAD mit einer daraus resultierenden Erfolgsquote von 32,18% angepasst, was zu einem Kursziel von 15,77 CAD führe.Felix Haugg, Analyst der GBC AG, stuft die Cardiol Therapeutics-Aktie mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 02.07.2021)