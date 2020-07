Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Carbios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Carbios-Aktie:

29,15 EUR +5,42% (09.07.2020, 19:03)



ISIN Carbios-Aktie:

FR0011648716



WKN Carbios-Aktie:

A1XA4



Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

3C1



Euronext Paris Ticker-Symbol Carbios-Aktie:

ALCRB



Kurzprofil Carbios:



Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) ist ein Unternehmen der grünen Chemie, das sich auf das Design und die Entwicklung enzymatischer Prozesse spezialisiert hat, die den Lebenszyklus von Polymeren (Kunststoffe und Textilien) verändern sollen. (09.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Carbios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Carbios SA (ISIN: FR0011648716, WKN: A1XA4J, Ticker-Symbol: 3C1, Euronext Paris Ticker-Symbol: ALCRB) unter die Lupe.Die französische Cleantech-Aktie stehe weiter hoch im Anlegerkurs. Erneut schnelle der AKTIONÄR-Hot-Stock rund zwölf Prozent auf 29,85 Euro nach oben. Damit betrage die Performance seit Erstempfehlung vor rund acht Wochen (zu 11,94 Euro) satte 150 Prozent.Fundamentale Gründe für den jüngsten Kursanstieg in den letzten Handelstagen gebe es nicht. Analyst Xavier Regnard von Bryan Garnier & Co stufe den Titel in einer aktuellen Studie mit "Corporate" und einem Kursziel von 23,00 Euro ein. Kepler Cheuvreux (Coverage am 23. Juni 2020 aufgenommen) sehe die Aktie bei 22,00 Euro fair bewertet. Beide Kursziele lägen inzwischen deutlich unter den aktuellen Höchständen.Carbios treffe einfach den Nerv der Zeit. Carbios agiere im Bereich der industriellen oder auch weißen Biotechnologie. In dieser Branche nutze man biotechnologische Methoden für industrielle Produktionsverfahren, u.a. durch den Einsatz von Mikroorganismen.Es sei Carbios gelungen, die Abbaurate von PET-Abfällen innerhalb von zehn Stunden auf 90 Prozent zu erhöhen. Das sei eine "signifikante Verbesserung" gegenüber der ersten Abbaurate von einem Prozent nach mehreren Wochen. Carbios wolle das Potenzial nun im großen Stil demonstrieren.Nach einer charttechnischen Beruhigung habe Lesern DER AKTIONÄR die Aktie als "Hot-Stock der Woche" in Ausgabe 21/2020 zu Kursen um die zwölf Euro vorgestellt. "Mit einem Börsenwert von gut 80 Millionen Euro befindet sich der Hot-Stock auf einem attraktiven Niveau für risikobewusste Anleger mit einem langen Atem und gutem Nervenkostüm. Spekulative Depotbeimischung - nicht nur für Cleantech-Fans", habe das Fazit gelautet. Inzwischen sei die Marktkapitalisierung auf knapp 210 Mio. Euro angeschwollen.Das bereits erhöhte Kursziel des AKTIONÄR von 28,00 Euro sei erreicht worden. Die Story bleibt heiß und intakt, dennoch sollten investierte Anleger nun erste Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Kurzfristig sei das Chartbild beim Cleantech-Hot-Stock klar überhitzt. (Analyse vom 09.07.2020)