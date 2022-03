Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Capri-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Capri-Aktie:

44,49 EUR -10,81% (07.03.2022, 19:59)



NYSE-Aktienkurs Capri-Aktie:

48,15 USD -11,72% (07.03.2021, 20:12)



ISIN Capri-Aktie:

VGG1890L1076



WKN Capri-Aktie:

A2PBDX



Ticker-Symbol Capri-Aktie:

MKO



NYSE Ticker-Symbol Capri-Aktie:

CPRI



Kurzprofil Capri Holdings:



Capri Holdings Limited (vormals Michael Kors Holdings) (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) ist ein Hersteller von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires. Das Unternehmen mit Sitz in New York entwickelt und produziert neben Prêt-à-porter-Modekollektionen auch Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren, Schmuck sowie Parfum für Damen und Herren. Die Produkte werden in weltweiten Stores direkt oder über Lizenzpartner in knapp 100 Ländern verkauft. Seit einer Fusion 2018 gehören die Luxusartikel-Marken Michael Kors und Versace sowie der Schuhhersteller Jimmy Choo unter einem Dach zur Capri Holdings Limited. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Capri-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Luxus-Bekleidungsartikeln und Accessoires Capri Holdings Limited (ISIN: VGG1890L1076, WKN: A2PBDX, Ticker-Symbol: MKO, NYSE-Symbol: CPRI) unter die Lupe.Paukenschlag bei Michael Kors. Nach nur sechs Monaten im Amt trete Joshua Schulman als CEO zurück. Damit sei auch die Planung für die Nachfolge des CEOs der Muttergesellschaft Capri Holdings über den Haufen geworfen. Die Aktie des US-Modeunternehmens breche am Montag zweistellig ein und notiere nahe dem Jahrestief.Schulmann habe im September letzten Jahres den Geschäftsführerposten bei dem Luxus-Label von John Idol übernommen und sollte diesem 2022 auch als CEO bei Capri Holdings nachfolgen. In einer Mitteilung des Unternehmens vom Montag heiße es, Idol werde die Position nun bis auf Weiteres behalten.Zu den Gründen für das Ausscheiden Schulmanns habe Capri keine Angaben gemacht. Auch zu einem möglichen Nachfolger halte sich das Unternehmen bislang bedeckt.In der Mitteilung gebe sich Idol zuversichtlich, "ein bedeutendes Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen und den Wert für unsere Aktionäre zu steigern". Das Unternehmen, das hinter Top-Labels wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo stehe, habe Anfang Februar Top-Zahlen vorgelegt und eine optimistische Prognose für das Gesamtjahr gegeben.Der überraschende Rücktritt Schulmanns treffe Anleger unvermittelt und bedürfe Aufklärung. An den guten Aussichten von Capri ändere das vorerst aber nichts.Dennoch sollten Anleger nicht ins fallende Messer greifen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 07.03.2022)