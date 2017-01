Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:

Kurzprofil Capital Stage AG:



Seit 2009 hat die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 480 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.



Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com. (24.01.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Capital Stage-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Im letzten Herbst sei Capital Stage die Übernahme des Konkurrenten Chorus gelungen. Trotz der damit einhergehenden Verwässerung - die Transaktion sei über die Ausgabe neuer Aktien finanziert worden - sollte das Unternehmen davon gleich doppelt profitieren. Einerseits biete das gemeinsame Management der bestehenden Portfolios aus Stromerzeugungskapazitäten erhebliche Synergiepotenziale, andererseits würden größere Portfolios an der Börse wegen eines positiven Diversifikationseffekts (nämlich der Glättung der Cashflow-Entwicklung) üblicherweise höher bewertet. Aus der Kursentwicklung von Capital Stage sei das noch nicht ablesbar, der Titel habe in den letzten Monaten seitwärts zwischen 6 und 7 Euro geschwankt.Dabei dürfte die Konstruktion der Übernahme eine Rolle spielen, denn abgabewillige Chorus-Aktionäre hätten ausschließlich Capital-Stage-Aktien erhalten. Diese Gruppe wähne man nun auf der Verkäuferseite. Bemerkenswerterweise würden sich zugleich die beiden größten Einzelaktionäre von Capital Stage, die Familie Büll (Anteil ca. 18%) und die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung (Anteil ca. 6,9%), seit Monaten auf der Käuferseite finden, auch in den letzten beiden Wochen habe es wieder Zukäufe gegeben. Seit Oktober letzten Jahres seien von beiden kumuliert fast 4,5 Mio. Euro investiert worden, was die Experten als großes Vertrauen in das Potenzial des Konzerns werten würden.Die Capital Stage-Aktie bleibt eine gute Halteposition, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 2 vom 21.01.2017)XETRA-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,17 EUR -0,16% (23.01.2017, 17:35)