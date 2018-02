WKN Capital Stage-Aktie:

609500



Ticker-Symbol Capital Stage-Aktie:

CAP



Kurzprofil Capital Stage AG:



Die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet und ist Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Das Kerngeschäft ist der Erwerb und Betrieb von Solar- und (Onshore-)Windparks.



Dabei verfolgt das Unternehmen eine konservative Investitionsstrategie: Es fokussiert sich nahezu ausschließlich auf den Erwerb von schlüsselfertigen Projekten sowie von Bestandsanlagen in geografischen Regionen, die sich durch ein stabiles politisches Umfeld und verlässliche Rahmenbedingungen auszeichnen. So können die Solar- und Windparks attraktive Renditen und planbare Zahlungsströme erwirtschaften.



Darüber hinaus bietet Capital Stage institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten, um in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien zu investieren. Innerhalb der Capital-Stage-Gruppe ist die CHORUS Clean Energy auf die Betreuung von institutionellen Anlegern spezialisiert.



Mit der Tochtergesellschaft, der Capital Stage Solar Service GmbH, stellt das Unternehmen zudem stets die höchstmögliche technische Verfügbarkeit seiner Solar- und Windparks sicher. Die Erfahrung und der Sachverstand der technischen Unternehmenseinheit ist darüber hinaus auch ein entscheidender Erfolgsfaktor der Investitionsprozesse, da diese die technische Überprüfung der zu erwerbenden Parks übernimmt.



Damit gehört Capital Stage heute zu den führenden unabhängigen Stromanbietern in Europa (IPPs) mit 170 Solar- und 65 Windparks kommt das Unternehmen auf eine Gesamterzeugungsleistung von über 1,5 GW in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich und Schweden. (07.02.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Am 06.02.2018 hat die Dr. Liedtke Vermögensverwaltung GmbH (steht in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Dr. Cornelius Liedtke) ein Paket von rund 50.018 Capital Stage-Aktien zum Kurs von 6,54 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 327.122,50 EUR entspricht. Ferner hat die AMCO Service mbH (steht in enger Beziehung zu Aufsichtsratsmitglied Albert Büll) am 05.02.2018 16.000 Capital Stage-Aktien zum Kurs von 6,60 EUR und am 02.02.2018 15.000 Aktien zum Kurs von 6,82 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen betrug hierbei entsprechend 105.600,00 EUR und 102.300,00 EUR.Bei der Capital Stage AG gab es letztlich einen guten Newsflow. Wie das Unternehmen am 18.01.2018 mitteilte, wurde eine Partnerschaft mit dem irischen Staatsfonds Ireland Strategic Investment Fund (ISIF) geschlossen, um gemeinsam in ein Solarpark-Portfolio bestehend aus mehr als zwanzig Parks mit einer Gesamterzeugungsleistung von 140 Megawatt (MW) des irischen Projektentwicklers Power Capital (PC) zu investieren. Mit der Partnerschaft beteiligt sich der irische Staatsfonds erstmalig an Investitionen im Bereich der Solarenergie in Irland. Außerdem gab Capital Stage im Dezember 2017 bekannt, dass man das Wind- und Solarparkportfolio in Deutschland um 9,3 Megawatt (MW) ausbaute und das Solarparkportfolio in Großbritannien mit einer Erzeugungsleistung von 34,5 Megawatt erwarb.Börsenplätze Capital Stage-Aktie:6,74 EUR +2,74% (07.02.2018, 12:18)Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,73 EUR +0,75% (07.02.2018, 12:28)ISIN Capital Stage-Aktie:DE0006095003