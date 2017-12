ISIN Capital Stage-Aktie:

Seit 2009 hat die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 480 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.



Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com. (05.12.2017/ac/a/nw)

Die Übernahme zweier Solarparks in den Niederlanden dürfte dem Hamburger Unternehmen signifikante Vorteile bringen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Capital Stage-Aktie sei ein attraktives und risikoarmes Investment, um vom anhaltenden Wachstum Erneuerbarer Energien zu profitieren.Tim Dawson, Analyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Capital Stage-Aktie mit einem Kursziel von 7,80 Euro bestätigt. (Analyse vom 05.12.2017)