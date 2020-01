NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

20,54 USD -1,25% (10.01.2020, 22:02)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,81 CAD -1,47% (10.01.2020, 22:00)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



NYSE-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (11.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Zum Jahreswechsel sei mit Illinois in einem weiteren US-Bundesstaat die Legalisierung von Cannabis in Kraft getreten. Und die Resonanz sei enorm. Es gebe bereits Lieferengpässe. Experten würden damit rechnen, dass die Einnahmen massiv in die Höhe schießen könnten. Das Fachmagazin "Marijuana Business Daily" bspw. rechne damit, dass die Umsätze in Illinois auf 2,5 Mrd. USD pro Jahr ansteigen könnten. Bislang gebe es in Illinois 37 Verkaufsstellen, davon zehn in Chicago. Ab Mitte des Jahres wolle der Bundesstaat jedoch neue Lizenzen an Händler und Cannabis-Produzenten vergeben. Dies dürfte die Geschäfte noch einmal ordentlich ankurbeln.Vor Illinois hätten schon zehn andere US-Bundesstaaten und Washington D.C. Cannabis als Genussmittel legalisiert. Sollten weitere folgen, würde dies enormes Potenzial für die Cannabis-Industrie bedeuten. Komme sogar eine Freigabe auf Bundesebene, würden die Umsätze schlagartig nach oben schießen.Anleger, die auf dieses Szenario setzen wollten, finden würden bei Canopy Growth ein interessantes Investment finden. Allerdings eigne sich der Cannabis-Markt weiterhin nur für sehr risikobereite Anleger. Noch sei die Branche stark angeschlagen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2020)Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:18,47 EUR -1,36% (10.01.2020, 22:26)