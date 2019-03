Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

38,25 Euro -3,41% (27.03.2019, 16:15)



NYSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,34 USD -3,04% (27.03.2019, 16:00)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

58,01 CAD -2,88% (27.03.2019, 16:03)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (27.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) unter die Lupe.Der Star der Kiffer-Comedy "Ananas Express", Seth Rogen, und der Drehbuchautor Evan Goldberg würden die Geschäfte des in Toronto beheimateten Cannabis-Unternehmen Houseplant lenken. Rogen sei ein ausgesprochener Unterstützer von Marihuana und habe im vergangenen Jahr öffentlich die kanadische Entscheidung gefeiert, Marihuana landesweit zu legalisieren. Als Partner mit an Bord sei der kanadische Cannabis-Spezialist Canopy Growth. In einer Erklärung hätten Rogen und Goldberg gesagt, dass Houseplant Cannabis in jahrelanger Forschung entwickelt worden sei und die erste Sorte namens Houseplant Sativa im April auf den Markt kommen werde. Im weiteren Jahresverlauf plane das Unternehmen die Einführung der Marihuana-Sorten Houseplant Hybrid und Houseplant Indica. Zudem sollten vorgerollte Joints und Softgel-Produkte folgen.Canopy Growth habe erklärt, dass es seit fast zwei Jahren mit Houseplant zusammenarbeite, um bei der Produktentwicklung zu unterstützen und Produktions- und Vertriebsservices zur Verfügung zu stellen. Canopy Growth besitze auch eine Minderheitsbeteiligung von 25 Prozent an Houseplant."Wir kennen das Houseplant-Team nun schon eine ganze Zeit und sind immer noch beeindruckt von ihrem Verständnis des Cannabiskonsums, der Liebe zum Detail und dem Verfolgen einer Vision", habe Mark Zekulin, Präsident und Co-Chief Executive von Canopy, gesagt.Die Canopy Growth-Aktie bleibt weiter das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: