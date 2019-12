Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (03.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED, NYSE: CGC) unter die Lupe.Die Aktie von Canopy Growth sei wie die meisten Cannabis-Werte in den vergangenen Monaten massiv unter Druck geraten. Vom Hoch im Mai dieses Jahres bei 70,98 Kanadischen Dollar habe das Papier rund zwei Drittel seines Wertes verloren. Derzeit versuche sich das Papier an einer Bodenbildung. Die Cannabis-Unternehmen hätten in den vergangenen Quartalen fast durch die Bank mit schwachen Quartalszahlen enttäuscht. Während der Markt sich Gewinne erhofft habe, hätten die meisten Unternehmen sogar höhere Verluste einstecken müssen.So auch Canopy Growth: Im jüngsten Quartal habe die Gesellschaft eine Verlustausweitung um 13 Prozent auf 374,6 Millionen Kanadische Dollar oder 1,08 Kanadische Dollar je Aktie gemeldet. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten um Längen verfehlt, die von einem Verlust in Höhe von 0,41 Kanadischen Dollar je Anteilschein ausgegangen seien.Und dass Canopy Growth in absehbarer Zeit Gewinne schreiben könnten, davon gehe Bill Kirk, Analyst bei MKM Partners, nicht aus. Wie er jüngst erklärt habe, rechne er auch im Jahr 2022 nicht mit einem Gewinnausweis des Unternehmens. "Im Gegensatz zu den Markterwartungen erwarten wir nicht, dass Canopy bis zum Geschäftsjahr 2022 (auf EPS-Basis) zu einem rentablen Unternehmen wird", habe Kirk in einem Schreiben an die Kunden geschrieben. Die derzeitigen Investitionen seien notwendig, um zukünftige gewinnbringende Chancen am Markt nutzen zu können.Ganz klar positiv habe sich zuletzt die Bank of America Merrill Lynch geäußert. Die Analysten hätten die Aktie von Canopy Growth auf "buy" hochgestuft. Im September habe die Bank of America den Wert auf "neutral" abgestuft. Mittlerweile sehe das Haus aber wieder eine Kaufchance.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: