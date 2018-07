Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

26,00 Euro +2,93% (12.07.2018, 15:16)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

38,94 CAD +2,20% (11.07.2018)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben.



(12.07.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Canopy Growth-Aktienanalyse des Analysten Neil Maruoka von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Neil Maruoka von Canaccord Genuity seine Halten-Empfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED).Canopy Growth Corp. habe eine Vereinbarung zur Übernahme von Hiku bekannt gegeben. Der in bar abzuwickelnde Deal habe ein Volumen von rund 270 Mio. CAD. Die Analysten von Canaccord Genuity bezeichnen den Kauf als exzellente strategische Maßnahme von Canopy. Canopy habe sich zu einem vernünftigen Preis ein starkes Retail- und Markenunternehmen verschafft. Hiku bringe vier auf dem Markt befindliche Cannabis Lifestyle-Marken für Erwachsene mit.Das Bewertungsmodell der Canopy Growth-Aktie werde aktualisiert um die zusätzlichen Aktien und angehobene Schätzungen zum Marktanteil im Freizeit-Segment zu berücksichtigen, so der Analyst Neil Maruoka. Die Bewertung des Titels liege aber auf EV/EBITDA-Basis im Vergleich zur Peer Group bereits am oberen Ende.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Canopy Growth-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein, erhöhen aber das Kursziel von 32,00 auf 34,00 CAD.Börsenplätze Canopy Growth-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:25,51 Euro +0,24% (12.07.2018, 13:05)