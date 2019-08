Kursziel

Canopy Growth-Aktie Rating

Canopy Growth-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 53,00 USD Buy BofA Merrill Lynch Research Christopher Carey 08.08.2019 60,00 CAD Neutral Bryan Garnier & Co Nikolaas Faes 05.07.2019 77,00 CAD Hold Jefferies & Co Ryan Tomkins 05.07.2019 59,00 USD Hold Desjardins Securities John Chu 05.07.2019 70,00 CAD Speculative buy Canaccord Genuity Matt Bottomley 05.07.2019 62,00 CAD Buy Stifel Nicolaus W. Andrew Carter 04.07.2019 82,00 CAD Outperform Cowen and Company Vivien Azer 04.07.2019

Tradegate-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

29,79 EUR +1,72% (13.08.2019, 17:14)



Nyse-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

33,16 USD +0,88% (13.08.2019, 16:58)



TSE-Aktienkurs Canopy Growth-Aktie:

43,91 CAD +0,97% (13.08.2019, 17:03)



ISIN Canopy Growth-Aktie:

CA1380351009



WKN Canopy Growth-Aktie:

A140QA



Ticker Symbol Canopy Growth-Aktie Deutschland:

11L1



NYSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

CGC



TSE-Ticker-Symbol Canopy Growth-Aktie:

WEED



Kurzprofil Canopy Growth Corp.:



Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, NYSE-Symbol: CGC, TSE-Symbol: WEED) ist ein diversifiziertes Cannabis-Unternehmen mit Sitz in Kanada. Über mehrere Tochtergesellschaften wird medizinisches Marihuana produziert und vertrieben. (13.08.2019/ac/a/n)







Smiths Falls (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Cannabis-Anbieters Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380351009, WKN: A140QA, Ticker Symbol: 11L1, TSE-Symbol: WEED) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 82,00 oder 60,00 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Canopy Growth-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Canopy Growth Corp. wird am 14. August 2019 die Zahlen für das erste Quartal 2020 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Canopy Growth-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin von Cowen and Company, Vivien Azer, in einer Aktienanalyse vom 04.07.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel weiterhin mit dem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 82,00 CAD bewertet. Canopy Growth habe angekündigt, dass Bruce Linton als Co-CEO und Director mit sofortiger Wirkung zurückgetreten sei. Azer zeige sich von der Nachricht wenig überrascht. Die Verluste von Canopy Growth seien weitaus höher als erwartet. Linton sei zwar für seine Vision, Canopy Growth als weltweit führendes Cannabis-Unternehmen zu etablieren, zu loben. Ein neues Management werde aber wohl von der Investment-Community begrüßt.Die niedrigste Kursprognose für die Canopy Growth-Aktie kommt von Bryan Garnier & Co und liegt bei 60,00 CAD. Analyst Nikolaas Faes hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 05.07.2019 von "buy" auf "neutral" zurückgestuft und das Kursziel von 86,00 auf 60,00 CAD gesenkt. Die mit dem Rücktritt von Gründer und CEO's Bruce Linton verbundene Unsicherheit trübe die Perspektiven für den Aktienkurs von Canopy Growth Corp. ein, so der Analyst. Er habe deswegen den Fair Value nach unten gesetzt und die Aktie herabgestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Canopy Growth-Aktie?Börsenplätze Canopy Growth-Aktie: