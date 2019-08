Frankfurt-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

Nasdaq-Aktienkurs Canadian Solar-Aktie:

ISIN Canadian Solar-Aktie:

WKN Canadian Solar-Aktie:

A0LCUY
Nasdaq Ticker-Symbol Canadian Solar-Aktie:

CSIQ
Kurzprofil Canadian Solar Inc.:



Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ) ist ein kanadisches Unternehmen, das zu den weltweit den größten Herstellern von Solarmodulen gehört. Das Unternehmen produziert Ingots, Wafer, Solarzellen, Solarmodule und –systeme. Die Gesamtproduktionskapazität bei Solarmodulen beläuft sich auf 2,4 GW. Das Hauptquartier befindet sich in Ontario. Canadian Solar unterhält in 20 Ländern über sechs Kontinente verteilt Niederlassungen. (16.08.2019/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Canadian Solar-Aktienanalyse von Analyst Philip Shen von Roth Capital:Aktienanalyst Philip Shen vom Investmenthaus Roth Capital bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Canadian Solar Inc. (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY, Ticker-Symbol: L5A, Nasdaq-Symbol: CSIQ).Canadian Solar Inc. habe starke Quartalszahlen erzielt. Das Unternehmen habe die Margen verbessert und das globale Portfolio an betriebsbereiten und fast fertig entwickelten Assets der Monetarisierung zugeführt.Die Analysten von Roth Capital rechnen mit steigenden Konsensprognosen ab 2020, Dank einer starken Nachfrage aus China sollte der Aktienkurs nach oben getrieben werden.Analyst Philip Shen setzt das Kursziel für die Canadian Solar-Aktie von 27,00 auf 32,00 USD nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Canadian Solar-Aktie: