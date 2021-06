Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Calibre Mining-Aktie:

2,10 CAD -2,78% (15.06.2021, 20:24)



ISIN Calibre Mining-Aktie:

CA13000C2058



WKN Calibre Mining-Aktie:

A2N8JP



Ticker-Symbol Calibre Mining-Aktie:

WCLA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Calibre Mining-Aktie:

CXB



Kurzprofil Calibre Mining Corp.:



Calibre Mining Corp. (ISIN: CA13000C2058, WKN: A2N8JP, Ticker-Symbol Deutschland: WCLA, TSX-Symbol: CXB) ist ein Goldbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Zu den produzierenden Goldminen des kanadischen Unternehmens gehören die Mine El Limon und die Mine La Libertad in Nicaragua. Zu den Projekten von Calibre Mining zählen auch das Gold-Silber-Grundstück Eastern Borosi und das Goldprojekt Pavon ebenfalls in Nicaragua. (15.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Calibre Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Calibre Mining-Aktie (ISIN: CA13000C2058, WKN: A2N8JP, Ticker-Symbol Deutschland: WCLA, TSX-Symbol: CXB) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe die von B2Gold übernommenen Minen in Nicarauga auf Vordermann gebracht. Fundamental sei es bei Calibre Mining alles in Ordnung und auch charttechnisch sehe die Aktie stark aus, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.06.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Calibre Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Calibre Mining-Aktie:1,422 EUR -2,94% (15.06.2021, 15:49)