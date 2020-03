(Mit Material von dpa-AFX)



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Veranstalters und Ticketverkäufers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Die Aktien von Konzertveranstalter und Ticketvermarkter CTS EVENTIM seien in den vergangenen Tagen kräftig unter die Räder gekommen. Die abgesagten Großveranstaltungen und Fußballspiele ohne Fans würden auf das Gemüt der Anleger drücken. EVENTIM selbst gebe sich betont gelassen. Auch die heute vorgelegten Geschäftszahlen sähen ganz gut aus. Aber...CTS EVENTIM habe im vergangenen Jahr noch kräftig von dem Veranstaltungsboom profitiert und das Geschäftsjahr mit einem Rekord bei Umsatz und Ergebnis abgeschlossen. Der Konzernumsatz sei um 16,2 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro geklettert, wie das im MDAX notierte Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 25,6 Prozent auf 286,5 Millionen Euro gestiegen. Diese Werte würden einen neuen Rekord und Höchststand in der Unternehmensgeschichte von CTS EVENTIM markieren.Die detaillierten Geschäftszahlen wolle das Unternehmen am 17. März vorlegen. Die Aktie habe im abgeschwächten Umfeld zunächst kaum auf die Zahlen reagiert und zuletzt etwa zwei Prozent im Minus gelegen. Der CTS-Kurs treffe bei knapp 40 Euro auf eine technische Unterstützung aus vergangenem Sommer. Halte sie nicht, müsste mit einem weiteren Rückgang Richtung 32 Euro gerechnet werden.Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg habe heute angesichts ausfallender Veranstaltungen wegen der Coronavirus-Krise in Europa vor den Folgen gewarnt. Bisher seien die Auswirkungen nur vereinzelt zu spüren gewesen. Deutlich stärker sei CTS in Italien betroffen. Dem Ticketvermarkter gehöre der italienische Konzert- und Show-Veranstalter Vivo Concerti. In Italien breite sich das Virus mittlerweile auch in südliche Landesteile aus."Dennoch müssen wir davon ausgehen, dass die Coronavirus-Situation im Geschäftsjahr 2020 negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Eintrittskartenverkäufe und die Umsätze im Konzertveranstaltungsbereich haben wird, die wir derzeit allerdings nicht quantifizieren können", habe Schulenberg gesagt. Mittelgroße und kleinere Konzertveranstalter sähen sich unterdessen existenziellen Auswirkungen ausgesetzt. Ob und wieweit der MDAX-Konzern EVENTIM den kleineren Veranstaltern unter die Arme greifen werde, habe Schulenburg offen gelassen."Der Aktionär" glaube, dass CTS EVENTIM einer der größten Profiteure sein werde, wenn die Corona-Krise unter Kontrolle gebracht sei. Noch stehe der Höhepunkt der Krise jedoch bevor. Die EVENTIM-Aktie ist auch Teil des neuen Recovery-Index, in dem 15 stark gebeutelte Aktien mit hohem Erholungspotenzial zusammengefasst sind, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)