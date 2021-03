Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (10.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Konzertveranstalters und Tickethändlers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Die Corona-Neuinfektionszahlen würden sich im Zaum halten, die Beschränkungen würden gelockert und immer mehr Menschen wüerden geimpft. Die Veranstaltungsbranche liege aber noch im Lockdown-Winterschlaf. Heute habe CTS EVENTIM einen Beschluss gefasst, der v.a. jüngere Menschen in Deutschland sehr traurig mache. Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz würden auch in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausfallen."Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden", habe EVENTIM Live mitgeteilt. Für die Mitarbeiter und Hunderttausende Fans würden die Konzert-Events somit zum zweiten Mal ausfallen. Bereits im Sommer 2020 seien alle Großveranstaltungen gestrichen worden. CTS EVENTIM arbeite jedoch auf vielen Ebenen daran, dass Livekultur möglichst schnell und sicher auf die Bühne zurückkehren könne, so Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM.Die Veranstaltungsbranche leide weiterhin unter den Corona-Restriktionen. Doch CTS EVENTIM habe sich etwa mit der digitalen Koordination von Impfterminen ein neues Geschäftsfeld gesucht. Die im MDAX gelistete Aktie befinde sich seit Anfang November im Aufschwung und habe mittlerweile das Vor-Corona-Crash-Niveau erreicht. "Der Aktionär" habe den Wert bereits Ende September bei 41,72 Euro zum Kauf empfohlen und sehe ein Kursziel von 65 Euro. Bereits engagierte Anleger sollten mit Stopp bei 47 Euro dabeibleiben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link