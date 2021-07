Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor. (08.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM: Hoffnung auf volle Konzerthallen im Herbst - AktienanalyseCTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) hat eine lange Durststrecke hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Aufgrund von Corona sei das Veranstaltungsgeschäft nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Doch die Impfquoten würden steigen, die Inzidenzen würden sinken. CTS-Chef Klaus Peter Schulenberg zeige sich daher für den Herbst optimistisch: "Ich hoffe, dass wir im vierten Quartal Indoor-Konzerte mit voller Kapazität ohne Maske und Abstand sehen werde", habe er der "FAZ" gesagt. "Vielleicht geht das ab November. Natürlich wird dann die 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) angewandt werden müssen, und das wird auch noch einige Zeit so bleiben." Beim "Frequency Festival", das im August in Österreich mit 55.000 Besuchern stattfinden solle, gelte es zu beweisen, dass Hygienekonzepte bei Großveranstaltungen - auch elektronisch - umsetzbar seien.Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sei ebenfalls positiv gestimmt. Er verweise dabei auf die Situation in den USA. Beim Wettbewerber Live Nation sei die Nachfrage nach Konzerten mittlerweile größer als je zuvor, dies lasse sich auf die künftige Nachfrage in Europa übertragen, so der Experte. Er gehe daher davon aus, dass CTS das Vorkrisenniveau bereits 2022 wieder erreichen dürfte. Gleichzeitig habe Paganetty hervorgehoben, dass die CTS-Papiere deutlich günstiger seien als die des US-Konkurrenten - trotz höheren Wachstums und besserer Profitabilität. Er rate daher zum Kauf der Aktie und halte einen Anstieg auf 73 Euro für realistisch. Das entspräche einem Aufschlag von knapp 34 Prozent auf den aktuellen Kurs. (Ausgabe 26/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link