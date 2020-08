Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



35,52 EUR -0,11% (19.08.2020, 17:35)



35,18 EUR -0,68% (20.08.2020, 08:50)



DE0005470306



547030



EVD



CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (20.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Kaum ein Unternehmen werde von der Coronakrise so stark getroffen wie CTS EVENTIM. Der der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter habe am Donnerstag Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Das Geschäft sei dabei quasi zum Erliegen gekommen, denn Festivals, Konzerte und andere Veranstaltungen seien seit Monaten untersagt. Besserung sei vorerst nicht in Sicht. Ob Veranstaltungen dieser Größenordnung bald wieder erlaubt würden, erscheine derzeit mehr als fraglich.Von April bis Juni sei der Umsatz von CTS EVENTIM deshalb quasi zum Erliegen gekommen, er sei zum Vorjahresquartal um fast 97% auf lediglich 13,9 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich sei deshalb ein massiver Verlust von 40,9 Mio. Euro gestanden - nach 21,8 Mio. Euro Gewinn im Vorjahr.CTS EVENTIM arbeite bereits mit Kosten- und Effizienzmaßnahmen gegen die Krise. Diese hätten Entlastungen in zweistelliger Millionenhöhe gebracht, Investitionen seien auf ein Mindestmaß reduziert worden. Wegen der Coronakrise traue sich Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg, der von der schwierigsten Phase der Unternehmensgeschichte gesprochen habe, weiter keine Prognose für das laufende Jahr zu. CTS EVENTIM sei allerdings zumindest zuversichtlich, dass die Wettbewerbsposition nach Ende der Beschränkungen sehr gut bleibe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link