Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

34,40 EUR +14,67% (24.03.2020, 15:09)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

34,70 EUR +14,30% (24.03.2020, 15:24)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2019 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer".



Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Im Jahr 2019 erwirtschafteten 3.202 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,44 Milliarden Euro. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Veranstalters und Ticketverkäufers CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.Auch der Konzertveranstalter und Ticketverkäufer CTS EVENTIM verschiebe aufgrund des neuartigen Coronavirus seine Hauptversammlung. Die ursprünglich für den 12. Mai geplante Veranstaltung werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, habe das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt. Ein neuer Termin für das Aktionärstreffen stehe bislang noch nicht fest und solle noch bekanntgegeben werden. Damit reihe sich CTS EVENTIM in eine lange Reihe börsennotierter Unternehmen ein, die ihre Hauptversammlungen wegen der Corona-Krise bereits abgesagt hätten.Die Aktie von CTS EVENTIM habe es im Zuge der Corona-Krise schlimm erwischt. Seit dem Hoch im Januar bei 61,55 Euro habe das Papier zwischenzeitlich fast 60 Prozent an Wert verloren. Zuletzt habe sich die Aktie aber stabilisieren können. Am heutigen Dienstag gehe es mehr als 13 Prozent nach oben auf 33,98 Euro. Der Wert profitiere dabei auch von einer massiven Aufstufung.Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe habe CTS EVENTIM von "verkaufen" auf "kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 45 auf 43 Euro gesenkt. Mit dem massiven Kurseinbruch sei das negativste Szenario in der Corona-Krise nun eingepreist, habe Analyst Christoph Bast in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Dank Nachholeffekten dürfte 2021 für den Tickethändler und Veranstalter ein besonders starkes Jahr werden."Der Aktionär" glaubt, dass CTS EVENTIM einer der größten Profiteure sein wird, wenn die Corona-Krise unter Kontrolle gebracht ist, so Marion Schlegel. Noch befinde man sich allerding mittendrin. Die Eventim-Aktie sei auch Teil des neuen Recovery-Index, in dem 15 stark gebeutelte Aktien mit hohem Erholungspotenzial zusammengefasst seien. (Analyse vom 24.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link