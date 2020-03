XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

47,72 EUR -2,33% (04.03.2020, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

47,64 EUR -1,81% (04.03.2020, 12:21)



ISIN CTS EVENTIM-Aktie:

DE0005470306



WKN CTS EVENTIM-Aktie:

547030



Ticker-Symbol CTS EVENTIM-Aktie:

EVD



Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London.



Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ticketing-Spezialisten und Veranstalters CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) unter die Lupe.CTS EVENTIM habe in den vergangenen Tagen heftig gelitten - zumindest suggeriere das der Aktienkurs. Jetzt habe sich der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter zu den Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie geäußert. Der Sprecher habe Erstaunliches zu berichten. Demnach befürchte das Unternehmen keine stärkeren Belastungen infolge des neuen Coronavirus. Der Großteil der Veranstaltungen finde im Sommer und in der zweiten Jahreshälfte statt, habe es geheißen.Die Äußerungen von CTS EVENTIM würden darauf hindeuten, dass die Reaktion des Marktes womöglich übertrieben sein könnte. Ein Abschlag von über 25% gegenüber dem Hoch vom Ende Januar lasse zumindest einiges an Comeback-Potenzial erkennen, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CTS EVENTIM-Aktie: