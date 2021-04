NASDAQ-Aktienkurs CSX-Aktie:

98,45 USD -0,26% (20.04.2021, 22:00)



ISIN CSX-Aktie:

US1264081035



WKN CSX-Aktie:

865857



Ticker-Symbol Deutschland CSX-Aktie:

CXR



NASDAQ-Ticker-Symbol CSX-Aktie:

CSX



Kurzprofil CSX Corp.:



CSX Corp. (ISIN: US1264081035, WKN: 865857, Ticker-Symbol: CXR, NASDAQ-Symbol: CSX) mit Sitz in Jacksonville, Florida, ist einer der führenden Transportdienstleister in Nordamerika. Man ist auf den Transport von Schienenfahrzeugen spezialisiert. Die wichtigste Tochter ist die Eisenbahngesellschaft CSX Transportation. Zum Konzern gehören auch weitere Beteiligungen in der Speditionsbranche. (21.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CSX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von CSX (ISIN: US1264081035, WKN: 865857, Ticker-Symbol: CXR, NASDAQ-Symbol: CSX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi beziehe sich auf eine Übernahmeschlacht in der Zugbranche. Ziel sei Kansas City Southern. Es gebe mehrere Bieter um das Unternehmen. Sollte sich der Verlierer ein neues Übernahmeziel herauspicken, dann komme für die Analysten der Citigroup CSX in Frage. CSX habe gestern Abend Zahlen gebracht. Die Erwartungen seien leicht verfehlt worden. Nachbörslich habe das Papier im Bereich von 96/97 USD gependelt. Der Trend in der Aktie sei intakt. Sollte sich das Übernahmekarussell weiter drehen, sei CSX sicherlich ein Kandidat dafür. Dann dürfte die CSX-Aktie auf dreistellige Kurse durchaus steigen können. Anleger sollten sich die CSX-Aktie auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen, denn es gibt Bewegung in der Branche und CSX ist ein aussichtsreicher Übernahmekandidat, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CSX-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CSX-Aktie:81,00 EUR -1,22% (21.04.2021, 11:34)