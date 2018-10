Unverändert sollte das kommende Geschäftsjahr 2019 zudem von dem Ende 2017 erworbenen Baugrundstück im Berliner Umland geprägt sein, welches bis Ende 2019 entwickelt und final übergeben werden dürfte. Im Rahmen dieses Projektes sollten 60 Doppelhäuser mit einem Projektvolumen von insgesamt 15 Mio. Euro entstehen.



Die CR AG habe zwar in den vergangenen Berichtsperioden vornehmlich als klassischer Projektentwickler agiert, beabsichtige jedoch eine deutliche Ausweitung der Wertschöpfungskette rund um die Assetklasse Immobilie, um sich damit als Immobilien- Investmenthaus zu etablieren. Neben dem Projektentwicklungsgeschäft, im Rahmen dessen mittelfristig die Fertigstellung von etwa 300 Wohneinheiten pro Jahr geplant sei, solle beispielsweise der Eigenbestand forciert aufgebaut werden. Diesbezüglich sei mit der KENT Immobilienmanagement GmbH die Grundlage für die Verwaltung der Bestandserweiterung gelegt worden. Weitere Erlösströme aus der Fremdverwaltung von Immobilien sollten zudem erschlossen werden.



Auf Grundlage der angehobenen Prognosen hätten die Analysten der GBC AG in ihrem aktualisierten DCF-Bewertungsmodell ein neues Kursziel in Höhe von 35,40 Euro nach bisher 31,00 Euro ermittelt.



Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 28,20 Euro vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die Aktie von CR Capital Real Estate. (Analyse vom 08.10.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) ist ein im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Immobilienunternehmen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der CR Capital Real Estate AG liegt in der Projektentwicklung mit dem Fokus auf den Wohnungsneubau vorwiegend für Selbstnutzer in den Städten Berlin, Leipzig und dem Berliner Umland. Dabei wird das günstige Marktumfeld genutzt, um durch den Verkauf von Wohnungen mit gehobener Ausstattung an guten Standorten zu einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis nachhaltige Erträge und Gewinne zu erwirtschaften. (08.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CR Capital Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, empfehlen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CR Capital Real Estate AG (ISIN: DE000A2GS625, WKN A2GS62, Ticker-Symbol: CRZK) nach wie vor zu kaufen.Das erste Halbjahr 2018 sei bei der CR Capital Real Estate AG (CR AG) in erster Linie von der planmäßigen Entwicklung des ersten Bauabschnittes des Projektes in Schkeuditz bei Leipzig geprägt gewesen, wodurch eine deutliche Ausweitung der Umsatzerlöse auf 12,83 Mio. Euro (VJ: 0,31 Mio. Euro) erreicht worden sei. Seit April 2018 sei mit der Übergabe der ersten fertiggestellten Objekte begonnen worden. Dabei solle die vollständige Übergabe des insgesamt 96 zwei- und dreigeschossige Reihenhäuser umfassenden Projekts bis zum Herbst des laufenden Geschäftsjahres erfolgen und folglich auch im zweiten Halbjahr für entsprechende Umsatzerlöse und Liquiditätszuflüsse sorgen. Die gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutliche Ausweitung des Veräußerungsergebnisses auf 4,52 Mio. Euro (VJ: 0,14 Mio. Euro) ist unserer Ansicht nach ausschließlich auf den Projektfortschritt in Schkeuditz zurückzuführen, so die Analysten der GBC AG. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hätten dabei keine vergleichbaren Veräußerungsaktivitäten vorgelegen.Parallel zum starken Ausbau des Veräußerungsergebnisses habe die Gesellschaft einen ebenso deutlichen Anstieg des Mietergebnisses auf 0,42 Mio. Euro (VJ: 0,05 Mio. Euro) verzeichnet. Hier werde der im Geschäftsjahr 2017 durch den Erwerb des in Leipzig-Lausen ansässigen medizinischen Versorgungszentrums "MED" erfolgte Ausbau des Mietbestandes wiedergegeben. Allerdings habe die CR AG die günstigen Marktopportunitäten genutzt und habe dieses Objekt nach dem Bilanzstichtag veräußert, was in den Folgeperioden zu einer Reduktion der Mieteinnahmen führen werde.Auf dieser Grundlage sei das erwirtschaftete EBIT in Höhe von 3,67 Mio. Euro (VJ: 0,98 Mio. Euro) als ein Beleg für die hohe Rentabilität des Schkeuditzer Projektes zu verstehen. Allerdings gelte es dabei die ergebniswirksamen Zeitwerterträge in Höhe von 1,79 Mio. Euro zu berücksichtigten, wobei das bereinigte EBIT in Höhe von 1,88 Mio. Euro eine gute Projektrentabilität indiziere.Grundsätzlich müsse die CR AG die Projekte nur in einem sehr niedrigen Umfang vorfinanzieren. In der Regel würden die Bauvorhaben vor Baubeginn veräußert und damit erfolge eine Finanzierung über Erwerberraten. Lediglich im noch unterrepräsentierten Bestandsgeschäft greife die CR AG auf Fremdkapital zurück. Bei dem Erwerb des Medizinzentrums "MED" seien entsprechend die Bankverbindlichkeiten deutlich auf 8,81 Mio. Euro (VJ: 2,08 Mio. Euro) ausgebaut worden, was im ersten Halbjahr 2018 mit einem Anstieg der Finanzaufwendungen auf -0,14 Mio. Euro (VJ: -0,05 Mio. Euro) einhergegangen sei. Mit dem zwischenzeitlichen Abverkauf der Immobilie seien die Bankkredite zurückgeführt worden und damit sollten die Finanzaufwendungen im zweiten Halbjahr 2018 deutlich zurückgehen.Der deutliche Anstieg des operativen Cashflows auf 3,25 Mio. Euro (1 HJ 17: -3,43 Mio. Euro) sei besonders erwähnenswert. Auch diese Entwicklung sei im Wesentlichen auf die Objektübergabe im Rahmen des ersten Bauabschnitts des Schkeuditzer Projektes zurückzuführen. Als Folge hieraus hätten die liquiden Mittel deutlich auf 4,07 Mio. Euro (31.12.17: 1,98 Mio. Euro) zugelegt, nachdem im ersten Halbjahr nur geringe Investitionen getätigt worden seien. Nach dem Bilanzstichtag sei die Dividendenausschüttung in Höhe von 1,88 Mio. Euro (1,00 Euro je Aktie) erfolgt, was zu einer entsprechenden Reduktion der Liquidität geführt habe.Die Basis für unsere bisherigen Prognosen bilden die bereits gesicherten Projekte sowie die im Bestand befindlichen Objekte, so die Analysten der GBC AG. Vor allem das bei Leipzig in Schkeuditz angesiedelte Projekt sei der wichtigste Treiber der Analysten-Prognosen. Noch bis zum Oktober 2018 solle der erste Bauabschnitt an die privaten und institutionellen Investoren vollständig übergeben sein. Entsprechend würden die Analysten für das zweite Halbjahr mit weiteren Umsatz- und Ergebnisbeiträgen aus diesem Teilprojekt rechnen.Ab Herbst 2018 dürfte der Projektbeginn des zweiten Bauabschnittes in Schkeuditz erfolgen, für den der Verkaufsstart bereits erfolgt sei. Das Gesamtvolumen dieses rund 180 Einheiten umfassenden Projektes habe sich bislang auf insgesamt ca. 40 Mio. Euro belaufen, welches überwiegend im kommenden Geschäftsjahr 2019 realisiert werden sollte. Zusätzlich hierzu sei im Rahmen einer Erweiterung des Erschließungsvertrages eine Erweiterung des zweiten Bauabschnittes um knapp über 10 Mio. Euro erreicht worden. Ein Teil dieses zusätzlichen Umsatzvolumens solle gemäß POC-Darstellung bereits im laufenden Geschäftsjahr gehoben werden. Daher haben wir die konkreten 2018er und 2019er Prognosen um diese zusätzlichen Potenziale angepasst, so die Analysten der GBC AG.Die CR AG plane vor allem in den Metropolen Berlin und Leipzig sowie im Umland dieser Regionen das Projektentwicklungsgeschäft weiter auszubauen. In der Projektentwicklung decke die CR AG alle Wertschöpfungsstufen, von der Planung über den Bau bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe, ab. Die Konzentration liege dabei auf der seriellen Fertigung, also auf standardisierte Baukörper, wodurch im Konkurrenzvergleich ein deutlicher Kostenvorteil erreicht werde. Die Gesellschaft habe sich auf die Fahnen geschrieben "Bezahlbaren Wohnraum" in den stark nachgefragten Metropolregionen zu schaffen.