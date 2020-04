Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:

26,45 EUR +1,15% (23.04.2020, 14:56)



London Stock Exchange-Aktienkurs CRH-Aktie:

2.297,00 GBp +0,22% (23.04.2020, 16:50)



ISIN CRH-Aktie:

IE0001827041



WKN CRH-Aktie:

864684



Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CRH-Aktie:

CRHCF



Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (23.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) von 35 Euro auf 29 Euro.Die Umsatzentwicklung des Q1/2020 (organisches Umsatzwachstum: +3% y/y) sei nach Meinung des Analysten solide ausgefallen (im Rahmen des Q1-Trading Updates wie üblich nur Umsatzdaten). Dabei sei jedoch zu berücksichtigen, dass der staatlich verordnete Lockdown in Reaktion auf Covid-19-Pandemie in den Hauptmärkten des Konzerns (Westeuropa und USA) "nur" in den letzten beiden Wochen des Startquartals in Kraft gewesen sei. Zu einem neuen Ausblick für das laufenden Geschäftsjahr sehe sich CRH nicht in der Lage (Management: Covid-19-Pandemie habe materiellen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung, der aber aktuell nicht beziffert werden könne). An der Schlussdividende für 2019 (0,63 Euro/Aktie) halte CRH fest. Vorerst werde es aber keine weiteren Aktienrückkäufe geben, was nach Meinung des Analysten absolut nachvollziehbar sei.Diermeier habe seine Prognosen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie reduziert und aufgrund der Umstellung der Berichtswährung angepasst (u.a. EPS 2020e: 1,26 USD (alt: 2,17 Euro); EPS 2021e: 1,81 USD (alt: 2,36 Euro)).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die CRH-Aktie (seit Jahresanfang: -27%; KBV 2020e: 1,1; zum Vergleich 2008: 1,3; 2009: 1,2) weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 23.04.2020)Börsenplätze CRH-Aktie: