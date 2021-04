Tradegate-Aktienkurs CRH-Aktie:

Kurzprofil CRH plc:



CRH (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF) ist ein internationaler Rohstoffproduzent. Zum Kerngeschäft von CRH plc gehören die drei Bereiche Rohstoffproduktion, Herstellung von Produkten für die Bauindustrie sowie Vermarktung von speziellen Baustoffen. Das Unternehmen ist vertikal in allen Sektoren der Bauindustrie vertreten, von Infrastruktur über Neubauten von Wohn- und Geschäftsbauten hin zu Wartung, Reparatur und Renovierung. Zu den Produkten gehören neben Kies, Zement, Asphalt und Fertigbeton auch vorgegossene Formen und Betonprodukte wie Ziegel, Blöcke und Pflastersteine, außerdem Ton, Glas und Zaun-, Markisen- und Rollladensysteme. (29.04.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CRH-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Rohstoffproduzenten CRH plc (ISIN: IE0001827041, WKN: 864684, Ticker-Symbol: CRG, NASDAQ OTC-Symbol: CRHCF).Gemäß dem Trading Update für das erste Quartal 2021 (Umsatz, organisch (lfl.): +3% (Vj.: +3%) y/y) sei CRH solide in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Gegenwind sei von der Witterung gekommen. Profitiert habe der Baustoffkonzern vor allem vom Wohnungsbau, insbesondere in Nordamerika. Allerdings sei die Aussagekraft des Trading Updates (nur organische Umsatzveränderungsdaten) begrenzt (siehe HeidelbergCement: geringe Umsatzdynamik in Q1, aber deutliche Ergebnisverbesserungen).Einen Ausblick für das Gesamtjahr 2021 veröffentliche CRH weiterhin nicht. Das EBITDA solle im ersten Halbjahr 2021 deutlich höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum ausfallen. Diese Aussage sei aber in Anbetracht des Krisenquartals (Q2 2020) von geringem Gehalt. Für H2 2021 rechne der Baustoffkonzern mit einer "Normalisierung" in seinen Märkten. CRH sollte von den staatlichen Bauprojekten (zur konjunkturellen Überwindung der Covid-19-Pandemie) profitieren. Der Analyst habe seine Prognosen erhöht (u.a. EPS 2021e: 2,59 (alt: 2,49) USD; EPS 2022e: 2,84 (alt: 2,74) USD;).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die CRH-Aktie (seit der letzten Kommentierung am 09.03.: +/-0%) nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 42,00 Euro. (Analyse vom 29.04.2021)