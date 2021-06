XETRA-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,39 EUR -3,47% (18.06.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs CO.DON-Aktie:

1,435 EUR +1,77% (21.06.2021, 08:23)



ISIN CO.DON-Aktie:

DE000A1K0227



WKN CO.DON-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol CO.DON-Aktie:

CNWK



Kurzprofil CO.DON AG:



Die CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die CO.DON AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (21.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - CO.DON-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CO.DON AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Mit der Anfang des Jahres hätten Betriebsstättengenehmigung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) erteilt und der kürzlich abgeschlossenen GMP-Inspektion durch das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) seien alle zentralen behördenrelevanten Meilensteine erreicht worden, um wie geplant im Sommer dieses Jahres mit der Spherox-Produktion am neuen Produktionsstandort in der "Bio City Leipzig" zu beginnen. In der vergangenen Woche hätten die Analysten von Sphene Capital Gelegenheit gehabt, die Leipziger Anlage kurz vor ihrem Produktionsstart zu besichtigen und sich einen Eindruck von deren Hochfahren zu machen.Mit einem Maschinenanlagen-Investitionsvolumen von mehr als EUR 10 Mio. sei am Produktionsstandort Leipzig eine der größten Anlagen zur großtechnischen Herstellung von autologen humanen Zelltherapeutika weltweit errichtet worden. Zukünftig würden in insgesamt 144 von der Außenwelt abgedichteten Reinraum-Inkubatoren Zell- und Gewebetransplantate aus patienteneigenen (autologen) Zellen für den Einsatz bei Knorpeldefekten gezüchtet.Gezüchtet würden die Zellkulturen unter dem Einsatz von selbstfahrenden Robotern in automatisierten Fertigungslinien weitgehend ohne menschliche Beteiligung. Die Leistungsvorteile gegenüber der bisherigen Integrierten Isolator Technologie am Standort Teltow seien nach Einschätzung des Analysten erheblich. Durch eine dezentrale, unabhängige Anordnung der einzelnen Inkubatoren würden sich in der neuen Anlage jährlich Knorpelzellen für rund 4.500 Transplantationen kultivieren lassen - mehr als doppelt so viele wie am Standort Teltow. Nach Aussage des Unternehmens sei die Anlage aufgrund ihres modularen dezentralen Aufbaus überdies problemlos erweiterbar, so dass bei Bedarf auch deutliche größere Produktionskapazitäten möglich sein würden.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, hebt sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 4,20 von EUR 3,80 je Aktie (Base Case-Szenario) an und bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktien der CO.DON AG. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze CO.DON-Aktie: