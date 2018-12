Positiver Nebeneffekt sei gewesen, dass sich dadurch der Bekanntheitsgrad am Kapitalmarkt verbessert habe. Das werde z. B. daran deutlich, dass sich mittlerweile acht Analystenhäuser mit der Aktie befassen würden. Diese würden durch die Bank eine Kaufempfehlung abgeben, mit Kurszielen zwischen 62 und 77 Euro. Dafür müsste der Immobilienboom aber wohl wirklich unvermindert weitergehen und die Börsenstimmung müsste sich wieder nachhaltig bessern. (Ausgabe 12/2018)



CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) mit Sitz in Luxemburg ist ein voll integrierter Investmentmanager, der den gesamten Lebenszyklus einer Investition abdeckt. Als integraler Bestandteil seiner Anlagephilosophie co-investiert CORESTATE in der Regel über Alignment Capital in seine Produktangebote. Im Konzern bietet CORESTATE das gesamte Spektrum an Real Estate Investment Management Services wie Investment-, Fonds-, Asset-, Property- und Facility Management an. Der Kundenstamm besteht aus semi-institutionellen Investoren (vermögenden Privatinvestoren und Family Offices) sowie institutionellen Anlegern. Der wichtigste Markt des Unternehmens ist Deutschland. Hinzu kommen ausgewählte Aktivitäten in anderen europäischen Ländern wie Österreich und Spanien sowie den Benelux-Staaten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von ca. EUR 25 Mrd. und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.12.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - CORESTATE-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Das Immobilienunternehmen aus Luxemburg CORESTATE Capital Holding (ISIN: LU1296758029, WKN: A141J3, Ticker-Symbol: CCAP) ist erst seit zwei Jahren an der Börse und seit März dieses Jahres im SDAX vertreten, wie Stefan Müller in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Die Aktie habe im Börsenjahr 2018 fast 30% an Wert verloren. Was das Unternehmen aber in diesem Jahr aus der Masse der Aktien hervorgehoben habe: Der Kursrückgang sei nicht durch schlechte Unternehmensmeldungen verursacht gewesen, sondern einzig durch die schwache Gesamtmarktstimmung. Unlängst habe das Management die Gewinnprognose für das laufende Jahr sogar erhöht. Das sei kein Wunder, denn die Branche, in der die Luxemburger tätig seien, boome ungebrochen: der Immobilienmarkt.Das Unternehmen agiere hier als Dienstleister, der Immobilieninvestoren in allen Lebenszyklen eines Investments begleite: von Akquisition und Projektentwicklung über Finanzierung und das Management der Objekte bis zum "Exit" durch Verkauf. Dafür lege die Firma auch eigens geschlossene Immobilienfonds auf. Kunden seien institutionelle Investoren, vermögende Privatleute und Family Offices. Die "Assets under Management" lägen mittlerweile bei 25 Mrd. Euro. Als geografischen Kernmarkt bezeichne das Unternehmen Deutschland, ergänzende Aktivitäten würden zudem in anderen europäischen Ländern stattfinden.Dank des Immobilienbooms würden die Erträge sprudeln: Habe die Firma im vergangenen Jahr bei Umsatzerlösen von 195 Mio. Euro noch einen bereinigten Gewinn von 93,3 Mio. Euro ausgewiesen, werde in diesem Jahr nach der im November erhöhten Prognose ein Umsatz von 270 bis 280 Mio. Euro und ein Überschuss von 125 bis 135 Mio. Euro erwartet. Zudem habe man eine "sehr auskömmliche Pipeline potenzieller Transaktionen" von rund 5,8 Mrd. Euro, unterstreiche das Management die Ambitionen für das weitere Wachstum.Dazu geselle sich eine äußerst generöse Dividendenpolitik: Rund 70% des Gewinns sollten jedes Jahr an die Aktionäre fließen. Für das Geschäftsjahr 2016 seien das 1 Euro je Aktie gewesen, für 2017 schon 2 Euro und für 2018 würden 2,50 Euro anvisiert. Das ergebe aktuell eine staatliche Dividendenrendite von 6,6%. Das versöhne die Anleger wohl mit den Kursverlusten in diesem Jahr, zumal die Aktie mit derzeit 38 Euro immer noch deutlich über der Erstnotiz von 17,50 Euro stehe, mit der sie am 04.10.2016 in den Handel gestartet sei.Zu der hohen Dividendenrendite geselle sich ein nur einstelliges KGV: Mit den Gewinnschätzungen der Analysten von 5,83 Euro pro Aktie für kommendes Jahr liege es bei knapp sieben. Sei das ein Garant dafür, dass die Aktie bald wieder ihre alten Höchstkurse von 56,50 Euro in Angriff nehme? Bei wieder freundlicherer Börsenstimmung sollte man das meinen. Allerdings hänge der weitere Kursverlauf sicherlich auch wesentlich davon ab, wie es am Immobilienmarkt und bei den Zinsen weitergehe. Beides hänge eng zusammen, da der zentrale Faktor für den Immobilienboom die niedrigen Zinsen seien.Diesbezüglich betone CORESTATE, dass man ein Dienstleister sei, kein Bestandshalter. Damit wolle man den Anlegern die Angst vor Abschreibungen nehmen, sollten die Immobilienpreise sinken. Allerdings habe man immer mal wieder Objekte kurzfristig im Eigenbestand - den sogenannten "Warehousing-Bestand". Den habe man dieses Jahr allerdings kräftig abgebaut und die Nettoverschuldung damit deutlich gesenkt.Dass die Zeiten härter würden, spüre CORESTATE durchaus: Für Übernahmen wie die der Helaba-Tochter Hannover Leasing und der Schweizer Helvetic Financial Services AG habe sie im Jahr 2017 noch eifrig Kapitalerhöhungen durchgeführt. Dem Aktienkurs habe das im Haussejahr 2017 nicht geschadet. Im deutlich schlechteren Börsenjahr 2018 habe das Management wohlweislich auf die Ausgabe weiterer Aktien verzichtet und stattdessen den Fremdkapitalmarkt angezapft: Bereits Ende 2017 sei eine Wandelanleihe emittiert worden, im März 2018 dann eine normale Unternehmensanleihe mit einem Zinskupon von 3,5%.